Угроза открытия второго фронта: в Раде заговорили об усилении мобилизации

Если РФ решится разместить ТЯО в Беларуси, то в Украине придется усиливать мобилизацию.

Давид Арахамия / @sluganarodu.official

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия оценил ситуацию относительно вероятной угрозы со стороны Беларуси в контексте заявленных страной-агрессором РФ планов размещения там тактического ядерного оружия.

В интервью Sky News он подчеркнул, что пока нет серьезных угроз после ядерного шантажа, озвученного диктатором Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что его опыт показывает, что произойти может что угодно, а при вероятном наступлении со стороны Беларуси Украина получит "второй фронт".

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Арахамия добавил, что если Россия все же решится разместить ТЯО в Беларуси, то в Украине придется усиливать мобилизацию граждан и набирать еще большее количество людей в армию.

"Придется усиливать мобилизацию и набирать еще больше людей в армию, нужно сформировать еще 8 бригад, чтобы контролировать границу с Беларусью", — резюмировал "слуга народа".

Ядерный шантаж РФ

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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