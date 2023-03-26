Новая провокация режима Путина: Украина призвала мир не допустить ядерного оружия в Беларуси

Агрессор Россия продолжает вести жестокую войну против Украины, однако демонстрирует свою неспособность одержать победу на поле боя, сказали в МИД Украины.

Украина призвала США, Британию и Китай не допустить ядерного шантажа со стороны Путина / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Киев обеспокоен намерениями страны-оккупанта России разместить тактическое ядерное оружие на территории республики Беларусь. Москва ведет жестокую войну против Киева, не может победить на поле боя и переходит к провокациям. Мир и белорусское общество должны ответить на действия Кремля и предотвратить незаконное распространение ядерного оружия. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В сообщении МИД речь идет о том, что заявление Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси – очередная провокация. Оккупанты ведут жестокую войну против Украины, не могут победить на поле боя и переходят к подобным действиям.

"Россия заявляет о них в условиях продолжения своей ничем не спровоцированной агрессивной войны против Украины. Несмотря на ужасные преступления против человечности и военные преступления, которыми Кремль сопровождает эту захватническую войну против суверенного государства, Россия демонстрирует свою неспособность побеждать на поле боя", - указано в сообщении ведомства.

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Кроме того, Киев призвал мир и белорусское сообщество не допустить реализации преступных намерений Кремля по размещению ядерного оружия в Беларуси.

"Обращаемся к государствам Группы Семи и Европейского Союза предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для Беларуси, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России", - отмечено в заявлении.

Украина ожидает результативных действия со стороны США, Великобритании, Китая и Франции, в том числе как постоянных участников Совбеза ООН в противодействии ядерному шантажу Кремля.

"Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и предпринять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия", - подчеркивается в сообщении.

Путин угрожает разместить ядерное оружие в Беларуси

Директор страны-агрессора России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва, дескать, "намерена" разместить тактическое ядерное оружие на территории республики Беларусь. По словам Путина, в РБ до 1 июля планируют достроить хранилище тактического ядерного оружия. Минск, мол, "не получит контроля над ядерными зарядами".

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) и Пентагон отметили, что пока нет признаков готовности РФ применить ядерное оружие. При этом Европа не будет в безопасности до тех пор, пока у Путина есть ядерное оружие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что риторика Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси – шаг к дестабилизации обстановки в самой республике. Как полагает Данилов, Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники.

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