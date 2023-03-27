Оккупанты в панике: партизаны взорвали авто с топ-полицаем захваченного РФ Мариуполя

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области взорвали автомобиль одного из военных главарей российских захватчиков.
"В Мариуполе в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) прогремел взрыв", — говорится в сообщении пресс-службы Мариупольского городского совета.
Как отметили в горсовете, по предварительной информации, взорвалась машина одного из командиров оккупантов.
"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав машину одного из топ-военных. Подробности впоследствии", — отметил городской голова Вадим Бойченко.
"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все хорошо", — заявили в так называемых "силовых структурах "ДНР". По другим данным Москвин контужен.
Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего российские оккупанты закрыли выезды из города.
Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.
Напомним, в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.
Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.
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