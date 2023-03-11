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Уничтожены два десятка оккупантов: под Мариуполем прилетело по местоположению россиян

11 марта 2023, 14:43
Сильные взрывы произошли в оккупированном Мангуше. В результате есть десятки ликвидированных и семеро раненых захватчиков.
Уничтоженная российская техника, взрыв
Под Мариуполем прилетело по местоположению россиян/ Telegram, pixabay.com

В оккупированном поселке Мангуш Донецкой области, расположенном в 10 километрах от Мариуполя, прогремели мощные взрывы.

Они произошли в месте расположения российских оккупантов, сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

В результате не менее 20 оккупантов отправились "на тот свет", также есть раненые.

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"Ночью около 01:00 по Киеву хлопок продолжился в Мариупольском районе. Теперь – в Мангуше. Немного "кары небесной" пришло в место размещение оккупантов. На сейчас установлены результаты: около 20 "хороших русских", около 7 еще решают, то ли они будут хорошие, то ли демобилизация по состоянию здоровья", – написал Андрющенко.

Кроме этого в местных пабликах сообщают, что днем в субботу, 11 марта, был "прилет" в районе аэропорта в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 12 февраля в Мариуполе, Мангуше и Никольском произошли несколько мощных взрывов. Попадания были в расположение российских оккупантов. После взрывов еще некоторое время были слышны звуки детонации. При этом пропагандисты придумали свою версию произошедшего.

Напомним, 25 февраля сообщалось, что в результате мощных прилетов по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области были уничтожены и ранены десятки россиян. "Прилеты" в Мариуполе произошли на военных складах оккупантов РФ с боекомплектом и ГСМ.

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