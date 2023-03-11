Кричат о переименовании Украины: в РФ вспыхнула истерика из-за предложения изменить название России

Прихвостни Путина бесятся из-за предложения вернуть РФ название "Московия" и рассыпаются обвинением, якобы из Украины пытаются создать "анти-Россию".

В РФ вспыхнула истерика из-за предложения изменить название России/ УНИАН, скрин

В России вспыхнула истерика после того, как президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагала официально переименовать "Россию" в "Московию".

В стране-агрессоре взбесились из-за такого предложения и начали традиционно бросать в сторону Украины угрозы. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев размечтался о переименовании Украины и начал предлагать абсурдные названия.

"Ну что тут сказать... Наш ответ? Нет, конечно, не Х**ляндия. И тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt! (с немецкого – "свиной бандеровский рейх. Точно")", – написал прихвостень Путина в Telegram.

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Не выдержала без абсурдных комментариев и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала в Telegram, что из Украины якобы собираются создать "анти-Россию".

"Бункерный (россияне некоторое время называют так Зеленского – ред.) ежедневно доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", – написала Захарова.

Предложение переименовать Россию

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагала официально переименовать "Россию" в "Московию" и заменить термины "российский" на "московский", а "Российская Федерация" – на "Московская Федерация".

В своем ответе Зеленский указал, что "поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия".

Президент также сообщил, что дал премьеру Шмыгалю поручение вместе с научными учреждениями комплексно проработать вышеуказанный вопрос.

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