"Не нужно потом хоронить": полковник рассказал почему русские безжалостно кидают в бой "вагнеровцев"

Как говорит полковник Сергей Ильницкий, русское командование пытается как можно сильнее сэкономить на выплатах семьям убитых оккупантов.

Сергей Ильницкий/ скриншоты из видео

Россияне, по всей видимости, не планируют менять тактику, при которой их генералы гонят на позиции ВСУ "вагнеровцев", не считаясь с потерями. Об этом рассказал в интервью Главреду рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), который воюет сейчас под Бахмутом.

"Буду говорить о том, что я видел собственными глазами: первой волной там всегда идут те, кого не жалко, кого не нужно потом хоронить, выплачивать пособия матерям, то есть сначала отправляют всякое отребье, в том числе "вагнеровцев". И лишь потом заходят кадровые военные", ‒ сказал он.

Как говорит Ильницкий, русское командование пытается как можно сильнее сэкономить на выплатах семьям убитых оккупантов.

видео дня

"Кого-то забирают, но далеко не всегда. Здесь арифметика проста: чем меньше тел они привезут домой, тем меньше компенсаций им придется выплачивать. А что касается вагнеровцев, то там вообще речь не идет о выплатах в случае гибели", ‒ подытожил он.

Проблемы у Пригожина в РФ

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

Также сообщалось, что Пригожин начал вербовать пациентов из психоневрологических больниц из-за огромных потерь, которые "вагнеровцы" несут в Украине. Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили собственно представители ЧВК.

Другие новости о войне России и Украины: