"Будет горячее, чем в Бахмуте": РФ может перебросить войска в другой город – Жданов

На этой неделе российские захватчики могут изменить свое основное направление для атак и перейти к позиционной войне.

РФ может перебросить войска от Бахмута в другой город, предполагает Жданов/ Главред, 36 ОМБр имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские оккупанты могут перебросить основные силы в город Авдеевка на Донбассе. Это направление может стать еще горячее, чем Бахмут.

На этой неделе следует ожидать позиционной войны. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 Канала.

Эксперт отмечает, что российские захватчики могут переключиться на захват Авдеевки, потому что им уже много месяцев подряд не удается захватить Бахмут.

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"Авдеевка может стать более горячей точкой, чем Бахмут. Они будут просто пытаться перенести туда основные усилия. То же, что было прошлых две недели в Бахмуте, когда они просто атаковали для того, чтобы достичь хоть какого-то успеха", – сказал военный эксперт.

Ситуация под Авдеевкой

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на различные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. Отдельно, войска РФ наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский рассказывал, что украинские военные ведут тяжелые бои с оккупационными войсками России в Донецкой области. Захватчики атакуют Авдеевку и пытаются окружить город.

Военный эксперт Олег Жданов также ранее отмечал: российские оккупанты понимают, что им не удается захватить Бахмут, и они переключились на Авдеевку. Именно на это направление военное командование страны-агрессора перебросило несколько своих подразделений, чем и замедлило наступление под Бахмутом.

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