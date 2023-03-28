Украина может получить не менее 40 французских истребителей Mirage - Intelligense Online

Среди возможных поставщиков – Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция. По данным французских журналистов, первый транш, скорее всего, выполнят ОАЭ.

Украина надеется получить около сорока реактивных самолетов Mirage / Фото Википедия, pixabay.com

Украина рассчитывает получить не менее 40 французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-9. Среди возможных поставщиков – Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция. Об этом 27 марта написали журналисты французского портала Intelligense Online.

"После длительного переговорного процесса, который в течение нескольких недель обременял оружейных брокеров, работающих на Киев, Украина надеется получить около сорока реактивных самолетов Mirage", — пишет издание.

Первый транш, скорее всего, выполнят ОАЭ, сообщает французское издание.

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Отметим, 22 марта французское издание Le Figaro сообщило, что около 30 украинских летчиков в течение более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских многоцелевых истребителях Dassault Mirage 2000.

Журналисты писали, что решение обучать украинских летчиков на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси якобы было принято накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

23 марта представитель Минобороны Франции Ян Гравет опроверг сообщения СМИ об обучении украинских летчиков. По его словам, речь идет о том, что пилотов учат, как использовать системы ПВО, а также навыкам выживания при катапультировании на территории противника.

Что такое Mirage 2000 Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Истребители для Украины

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Ранее Надь заявил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с российскими оккупантами.

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