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Украина получит два-три типа современных истребителей - Резников

3 марта 2023, 11:51
Министр обороны также прокомментировал отказ Германии предоставить самолеты Украине.
F-16, Алексей Резников
F-16, Алексей Резников / Википедия, УНИАН

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит несколько типов современных истребителей.

В интервью немецкому изданию Bild глава украинского Миноборны отметил, что один из них станет основным самолетом для Вооруженных сил Украины.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - заявил Резников.

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Министр обороны Украины также прокомментировал отказ Германии предоставить самолеты. Он напомнил, что когда-то Берлин не хотел передавать танки.

"Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии", – отметил Резников.

Истребители F-16 для Украины

Представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд ранее сказала, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по поставкам Украине истребителей F-16 могут длиться еще пару месяцев. По ее словам, американцы не могут дать самолеты до тех пор, пока Украина не подготовит инфраструктуру для их обслуживания.

Президент США Джо Байден полагает, что Украине пока не нужны истребители F-16. По мнению главы Белого дома, бронетехники, которую передают Киеву на данном этапе войны, достаточно, чтобы обеспечить успехи на фронте весной, летом и в начале осени.

Согласно информации CNN, президент Владимир Зеленский работает над списком вооружений, которые необходимы армии Украины. В частности, ВСУ нуждаются в истребителях F-16 и дальнобойных ракетах.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Алексей Резников
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