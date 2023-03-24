УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Донецкой области идут тяжелые бои, войска РФ выдыхаются и несут большие потери – ВСУ

24 марта 2023, 19:59
Оккупационные войска России атакуют Авдеевку и пытаются организовать окружение города, рассказал представитель сил обороны Украины Алексей Дмитрашковский.
ВСУ, войска РФ
ВСУ отражают атаки оккупантов России в Донецкой области / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с оккупационными войсками России в Донецкой области. Захватчики атакуют Авдеевку и пытаются окружить город. Враг атакует и в направлении Марьинки. Россияне несут большие потери в личном составе и технике, их наступление выдыхается. Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на Донецком направлении продолжаются тяжелые бои.

"В районе Авдеевки не так чтобы очень горячо. Враг продолжает атаковать Авдеевку и пытается взять ее в кольцо. Также бои идут в направлении Марьинки", - сказал представитель ВСУ.

видео дня

По его словам, за минувшие сутки оккупанты 31 раз атаковали на Донецком направлении. Из них 15 попыток атак было на Авдеевском направлении. Украинские силы территорий не потеряли. Враг выдыхается и ранее уже подключал к боям дополнительные резервы.

"Если брать неделю-две назад, то были дни, когда враг атаковал по 95 раз на направлении. Поэтому можно сказать, что враг также выдыхается. На прошлой неделе враг уже включал резервы. Это было подразделение 98 бригады и две танковые роты", - отметил Дмитрашковский.

Также он добавил, что российские войска исчерпали основные силы и понесли большие потери как среди личного состава, так и военной техники.

"Только за минувшие сутки враг потерял более 3 рот личного состава убитыми и ранеными", - подчеркнул Алексей Дмитрашковский.

Война России против Украины

В Белом доме ранее сделали заявление о том, что войска РФ готовят еще одно наступление на Украину. Захватчики могут пойти в атаку на нескольких направлениях. В Вашингтоне считают, что следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Министерства обороны Великобритании рассказали, что темпы наступления оккупантов России под Бамхутом снижаются. Однако ситуация для ВСУ остается сложной. Существует угроза окружения группировки сил обороны Украины на севере и юге Бахмута.

Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают свои войска на разные участки фронта. Возможно, враг попытается перейти в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако россияне наращивают свои возможности в направлении Авдеевки, чтобы окружить город.

Смотрите видео Главред - Сотник рассказал, когда закончится война в Украине

Контрнаступление ВСУ:

Авдеевка ВСУ Марьинка войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:05

Путина выжали по-максимуму: он сдал Россию Китаю ни за что

19:59

В Донецкой области идут тяжелые бои, войска РФ выдыхаются и несут большие потери – ВСУВидео

19:54

Здания разрушены: РФ ударила по Сумщине аналогом американской "умной бомбы" - Defense ExpressФотоВидео

19:18

"Бавовна" посетила Севастополь: сообщают о взрывах в бухте ОмегаВидео

19:08

Шольц разнес пропаганду Путина и поставил России резкое условие по завершению войны с УкраинойВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:26

"Братва может психануть": Путин не доживёт до победы Украины - СотникВидео

18:14

"Наступление не лимитировано временем": Данилов развеял миф о "последнем шансе" для контрнаступления ВСУВидео

17:59

В ЮАР переполошились из-за ордера на арест Путина и хотят усидеть на двух стульях – BloombergВидео

17:42

Сейчас такого не увидишь: почему в СССР делали холодильники со встроенным замком

Реклама
17:31

Может принести проблемы и бедность: почему нельзя носить чужие сумкиВидео

17:16

"Мочила жестко": MamaRika рассказала, как Повалий издевалась над украинцами на "Фабрике звезд"Видео

17:00

Притянут беды и несчастья: можно ли держать дома часы, которые стоят

17:00

Как сажать петунию весной: пышно зацветет и порадует

16:53

Крымский мост нужно полностью разрушить: Сотник рассказал, что делать с символом оккупации ПутинаВидео

16:42

Братва пустит в ход "черенок от лопаты": журналист назвал условие "обнуления" ПутинаВидео

16:36

Как только Украина получит ATACMS: Жданов назвал три главные цели для ВСУ

16:28

LOBODA презентовала новый альбом, сборы от которого направит на благотворительностьВидео

16:09

Продают недвижимость и вывозят семьи: оккупанты начали эвакуацию из Крыма - разведкаВидео

16:03

"Она с нами": в России увидели признаки того, что София Ротару встала на сторону агрессора РФВидео

15:55

На Земле начал образовываться новый океан: исследователи назвали неожиданное место

Реклама
15:43

Враг копит резервы: экс-начальник Генштаба назвал вероятное направление нового удара РФ

15:37

"Стратегические партнеры". Как Армению превратили в перевалочный пункт для санкционки

15:36

"Хайп на войне" и "пиксельная юбочка": новый клип Ханумака угодил в огромный скандалВидео

15:35

У Шольца ответили на угрозу Медведева нанести ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлераВидео

15:35

Когда магнитные бури в апреле: готовимся спасать организм

15:26

Как вывести крота со двора: простые способы, которые помогут каждому дачнику

15:20

"Война закончится осенью, дальше зайдут миротворцы НАТО": журналист назвал главную задачу УкраиныВидео

15:07

Путин может не дожить до Гааги, он дал приказ "устранить своих двойников" - СотникВидео

15:02

Украина в одностороннем порядке отдала РФ тяжелораненых и больных пленныхФотоВидео

15:02

Брюнетка-Брежнева зажгла в новом клипе на украинском языкеВидео

14:57

"Теперь будет хорохориться перед братвой": в Мариуполе был настоящий Путин - СотникВидео

14:48

Штраф за "разбросанные вещи": на Подолье скандал из-за наказания копами мамы трехлетки

14:48

Сенатор из Румынии "предложила" аннексировать часть Украины: в МИД дали жесткий ответВидео

14:34

Как стирать куртку в машинке: список "золотых" правил, которые должен знать каждый

14:19

Гороскоп на неделю 27 марта - 2 апреля 2023: Рыбам – судьбоносная встреча, Деве - проблемыВидео

14:09

Как правильно приготовить котлеты-полуфабрикаты: будут такими, как домашниеВидео

13:48

Юрист пояснил, когда легально можно не идти в военкомат с повесткой на рукахВидео

13:17

Гороскоп Таро на неделю 27 марта - 2 апреля: Рыбам – трудный период, Тельцам – новое делоВидео

13:10

Неожиданное преображение: как выглядит Габриэль из сериала "Зена - королева воинов" сейчас

13:00

Как отбелить тюль от серости и желтизны: 5 способов с необычайным эффектом

Реклама
12:56

Соловьев ополоумел из-за шутки Галкина насчет головы пропагандистки СкабеевойВидео

12:55

У Зеленского высмеяли бредни "малообразованного" Лукашенко насчет "урановых" снарядов НАТО

12:51

"Я шокирована": Сумская пристыдила Фарион, которая назвала судьбу Мариуполя "кармой мариупольцев"Видео

12:26

Гороскоп на завтра 25 марта 2023: Рыбам – недуг, Овнам – тяжелый выборВидео

12:25

Война закончится осенью, Путин до победы Украины не доживёт – Александр СотникЭксклюзив

12:21

ВСУ с начала большой войны получили 90 авто при содействии Favbet Foundation

12:20

"Это классическое поведение бандита": в РФ понимают, что Крым нужно будет отдать - ПодолякВидео

12:11

Медленные поставки западного оружия для ВСУ тормозят подготовку контрнаступления - Washington PostВидео

11:54

РФ может перегруппироваться и ударить снова: Москва хочет "стереть" Украину – Блинкен

11:45

Сын мэра Березани на Киевщине ударил военного на заседании горсовета: деталиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять