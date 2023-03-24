В Донецкой области идут тяжелые бои, войска РФ выдыхаются и несут большие потери – ВСУ

Оккупационные войска России атакуют Авдеевку и пытаются организовать окружение города, рассказал представитель сил обороны Украины Алексей Дмитрашковский.

ВСУ отражают атаки оккупантов России в Донецкой области / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с оккупационными войсками России в Донецкой области. Захватчики атакуют Авдеевку и пытаются окружить город. Враг атакует и в направлении Марьинки. Россияне несут большие потери в личном составе и технике, их наступление выдыхается. Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на Донецком направлении продолжаются тяжелые бои.

"В районе Авдеевки не так чтобы очень горячо. Враг продолжает атаковать Авдеевку и пытается взять ее в кольцо. Также бои идут в направлении Марьинки", - сказал представитель ВСУ.

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По его словам, за минувшие сутки оккупанты 31 раз атаковали на Донецком направлении. Из них 15 попыток атак было на Авдеевском направлении. Украинские силы территорий не потеряли. Враг выдыхается и ранее уже подключал к боям дополнительные резервы.

"Если брать неделю-две назад, то были дни, когда враг атаковал по 95 раз на направлении. Поэтому можно сказать, что враг также выдыхается. На прошлой неделе враг уже включал резервы. Это было подразделение 98 бригады и две танковые роты", - отметил Дмитрашковский.

Также он добавил, что российские войска исчерпали основные силы и понесли большие потери как среди личного состава, так и военной техники.

"Только за минувшие сутки враг потерял более 3 рот личного состава убитыми и ранеными", - подчеркнул Алексей Дмитрашковский.

Война России против Украины

В Белом доме ранее сделали заявление о том, что войска РФ готовят еще одно наступление на Украину. Захватчики могут пойти в атаку на нескольких направлениях. В Вашингтоне считают, что следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Министерства обороны Великобритании рассказали, что темпы наступления оккупантов России под Бамхутом снижаются. Однако ситуация для ВСУ остается сложной. Существует угроза окружения группировки сил обороны Украины на севере и юге Бахмута.

Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают свои войска на разные участки фронта. Возможно, враг попытается перейти в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако россияне наращивают свои возможности в направлении Авдеевки, чтобы окружить город.

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Контрнаступление ВСУ: