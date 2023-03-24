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РФ выводит войска из Бахмута и перебрасывает их под Авдеевку - Жданов

24 марта 2023, 23:03
Военный эксперт отметил, что российские оккупанты осознали свою неспособность захватить Бахмут.
Украинские военные, российские военные
Российские оккупанты перебрасывают свои силы под Авдеевку / Коллаж фото 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Миноброны РФ

Российские оккупанты понимают, что им не удается захватить Бахмут и они переключились на Авдеевку. Именно на это направление военное командование страны-агрессора перебросило несколько своих подразделений, чем и замедлило наступление под Бахмутом. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.

"Во-первых, Авдеевка для нас сейчас очень хороший плацдарм в плане освобождения Донецка. Она фактически дает возможность нашей артиллерии работать фактически доставая до окраин Донецка, особенно по складам боеприпасов, топливно-смазочных материалов и т.д. Я думаю, что россияне переключились на Авдеевку именно потому, что они поняли, что с Бахмутом они каши не сварят", — сказал Жданов.

Он напомнил также о сроках, которые РФ ставила как дедлайн для захвата Донбасса. Этот срок заканчивается уже через неделю.

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"Через неделю уже нужно ставить новый дедлайн по захвату Донецкой области. Они сделали паузу на новогодние праздники и фактически у них примерно два месяца выпало в мобилизации. Сегодня они начинают это чувствовать на себе, подписка мобилизованными немного разорвалась", — добавил Жданов.

Война России против Украины на Донбассе

Эксперты американского Института изучения войны ранее заявили, что оккупанты РФ перехватили инициативу в Луганской области и начали там свое наступление. Они зафиксировали усиление атак россиян вдоль линии Сватово-Кременная. Также враг атаковал оборонительные рубежи сил обороны Украины и незначительно продвинулся вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай позже сообщил, что в регионе началось определенное обострение. Фактически речь идет о части масштабного наступления, которое планировали захватчики. Вражеские войска акцентировали свои усилия на Кременском направлении.

Также Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты атакуют на Кременском направлении, однако ВСУ удерживают ситуацию. По словам чиновника, российские войска ставят перед собой задачу дойти до Лимана Донецкой области.

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