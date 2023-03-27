Взрывы у казарм оккупантов: в Мариуполе и Мелитополе мощная "бавовна"

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов, сообщил городской голова Иван Федоров.
"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прогремело уже несколько взрывов", — написал он в Telegram.
По словам городского головы, "что пылает у врага" на этот раз, выясняют.
"Ждем хороших новостей от ВСУ", — добавил он.
Федоров уточнил, что "бавовна" произошла возле кафе "Джокер" у вражеских казарм.
По его данным, пострадало здание, где размещались силовые оккупационные органы РФ.
Взрывы в Мариуполе
Кроме того, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области также раздаются взрывы.
Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Доброе утро начинается с Приморского района. Взрыв", — рассказал он.
В Мариуполе в 8:07 в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, просп. Строителей) раздался взрыв, сообщает Мариупольский городской совет в телеграм-канале.
По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров окупантов.
"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности позже", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего российские оккупанты закрыли выезды из города.
Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.
Напомним, в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.
Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.
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