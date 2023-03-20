"Это неправда, это напоказ": в Сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд Путина

Президент страны-агрессора и оккупанта России Владимир Путин 19 марта приехал в оккупированный и разрушенный практически до основания армией РФ город Мариуполь Донецкой области. Для хозяина Кремля устроили шоу с массовкой, а росСМИ опубликовали кадры, на которых Путина благодарят за фактически уничтожение города.
Несмотря на то, что российские пропагандисты пыталась показать нужную им картинку, правда все же всплыла. В Сеть попали кадры, которые вырезали перед показом гражданам России видео о визите Путина в Мариуполь.
На кадрах якобы жители Мариуполя говорят, что остались налегке, но все равно благодарны Путину за "маленький кусочек рая" в виде отстроенных квартир.
Однако оказалось, что далеко не все жители были искренне счастливы увидеть диктатора. Пока массовка благодарит Путина "за спасение", на заднем плане (19 секунда ролика) слышен голос: "Это неправда!", "Это напоказ!".
К слову, движение "Мариуполь. Сопротивление" идентифицировало некоторых "героев" пропагандистского видео. В частности, мужчина в синей куртке на видео, который радостно пожимал руку Путину – Алексей Хавьяр. Он жил в Кальмиусском районе Донецкой области.
Женщина, заявившая, что "молится за Путина" – Ирина Волосатова. Раньше она жила с родителями в доме по улице Мира, 77 в Мариуполе. Соседи женщины рассказали, что она занималась мародерством.
"Всегда была за Россию, всем недовольна, украинскими властями и жизнью в Украине – результат видите на этом видео", – рассказала соседка предательницы.
Как сообщал Главред, кремлевский диктатор Владимир Путин в ночь на 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Украинские власти прокомментировали этот внезапный визит главы Кремля в захваченный город. Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".
18 марта, в девятую годовщину аннексии украинского полуострова, Путин приехал в Крым. Это произошло сразу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.
Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.
Как объяснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.
"Интерпол не может приехать в Кремль и его арестовать. Это может случиться, если он окажется где-то за пределами России. И если информация об этом поступит в Интерпол, сотрудники организации могут задержать Путина", — сказал Василенко.
Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.
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