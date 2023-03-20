"Это неправда, это напоказ": в Сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд Путина

Во время общения Путина с массовкой в разрушенном РФ Мариуполе на заднем фоне проходили местные жители. Их реакцию на диктатора вырезали росСМИ.

Путин встретился в Мариуполе с коллаборантами / скриншот

Президент страны-агрессора и оккупанта России Владимир Путин 19 марта приехал в оккупированный и разрушенный практически до основания армией РФ город Мариуполь Донецкой области. Для хозяина Кремля устроили шоу с массовкой, а росСМИ опубликовали кадры, на которых Путина благодарят за фактически уничтожение города.

Несмотря на то, что российские пропагандисты пыталась показать нужную им картинку, правда все же всплыла. В Сеть попали кадры, которые вырезали перед показом гражданам России видео о визите Путина в Мариуполь.

На кадрах якобы жители Мариуполя говорят, что остались налегке, но все равно благодарны Путину за "маленький кусочек рая" в виде отстроенных квартир.

видео дня

Однако оказалось, что далеко не все жители были искренне счастливы увидеть диктатора. Пока массовка благодарит Путина "за спасение", на заднем плане (19 секунда ролика) слышен голос: "Это неправда!", "Это напоказ!".

Путин в Мариуполе / скриншот

К слову, движение "Мариуполь. Сопротивление" идентифицировало некоторых "героев" пропагандистского видео. В частности, мужчина в синей куртке на видео, который радостно пожимал руку Путину – Алексей Хавьяр. Он жил в Кальмиусском районе Донецкой области.

Женщина, заявившая, что "молится за Путина" – Ирина Волосатова. Раньше она жила с родителями в доме по улице Мира, 77 в Мариуполе. Соседи женщины рассказали, что она занималась мародерством.

"Всегда была за Россию, всем недовольна, украинскими властями и жизнью в Украине – результат видите на этом видео", – рассказала соседка предательницы.

Как сообщал Главред, кремлевский диктатор Владимир Путин в ночь на 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Украинские власти прокомментировали этот внезапный визит главы Кремля в захваченный город. Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".

18 марта, в девятую годовщину аннексии украинского полуострова, Путин приехал в Крым. Это произошло сразу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Как объяснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

"Интерпол не может приехать в Кремль и его арестовать. Это может случиться, если он окажется где-то за пределами России. И если информация об этом поступит в Интерпол, сотрудники организации могут задержать Путина", — сказал Василенко.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

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