Страх контрнаступления ВСУ: войска РФ в Мариуполе ставят огневые точки посреди свалки

Оккупационные войска агрессора России в Мариуполе строят так называемую "эшелонированную оборону" в надежде остановить Вооруженные силы Украины.

https://glavred.info/ukraine/strah-kontrnastupleniya-vsu-voyska-rf-v-mariupole-stavyat-ognevye-tochki-posredi-svalki-10466713.html Ссылка скопирована

Оккупанты России в Мариуполе пытаются строить линии обороны / Коллаж Мариупольский горсовет, Telegram-канал П. Андрющенко

Российские оккупанты в захваченном Мариуполе роют окопы и устанавливают огневые точки посреди свалки. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что россияне роют окопы в захваченном Мариуполе и ставят огневые точки посреди свалки в городе. Пытаются сделать, дескать, "эшелонированную оборону".

Чиновник отметил, что такие действия лишний раз показывают якобы отсутствие паники у оккупантов.

видео дня

"Россияне начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки в Мариуполе. Эшелонированная оборона посреди города. "Паники нет" (с)", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина продолжает готовиться к контрнаступлению.

Украинский народ верит в победу над оккупантами России и освобождение всех захваченных территорий.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что ВСУ завершают подготовку к контрнаступательной военной операции.

Бойцам украинской армии нужно овладеть вооружениями, которые поступили от западных партнеров.

Главнокомандующий войсками США в Европе Кристофер Каволи рассказал, что американские военные изучили силы ВСУ и пришли к выводу, согласно которому армия Украины в хорошем положении. Российские оккупационные войска, наоборот, серьезно деградировали.

Смотрите видео Главред - Андрусив назвал цели оккупантов России на Донбассе

Война России против Украины: