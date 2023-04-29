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Страх контрнаступления ВСУ: войска РФ в Мариуполе ставят огневые точки посреди свалки

Андрей Ганчук
29 апреля 2023, 11:49 обновлено 29 апреля, 11:49
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Оккупационные войска агрессора России в Мариуполе строят так называемую "эшелонированную оборону" в надежде остановить Вооруженные силы Украины.
Мариуполь, войска РФ
Оккупанты России в Мариуполе пытаются строить линии обороны / Коллаж Мариупольский горсовет, Telegram-канал П. Андрющенко

Российские оккупанты в захваченном Мариуполе роют окопы и устанавливают огневые точки посреди свалки. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что россияне роют окопы в захваченном Мариуполе и ставят огневые точки посреди свалки в городе. Пытаются сделать, дескать, "эшелонированную оборону".

Чиновник отметил, что такие действия лишний раз показывают якобы отсутствие паники у оккупантов.

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"Россияне начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки в Мариуполе. Эшелонированная оборона посреди города. "Паники нет" (с)", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина продолжает готовиться к контрнаступлению.

Украинский народ верит в победу над оккупантами России и освобождение всех захваченных территорий.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что ВСУ завершают подготовку к контрнаступательной военной операции.

Бойцам украинской армии нужно овладеть вооружениями, которые поступили от западных партнеров.

Главнокомандующий войсками США в Европе Кристофер Каволи рассказал, что американские военные изучили силы ВСУ и пришли к выводу, согласно которому армия Украины в хорошем положении. Российские оккупационные войска, наоборот, серьезно деградировали.

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Война России против Украины:

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