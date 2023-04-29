Страх контрнаступления ВСУ: войска РФ в Мариуполе ставят огневые точки посреди свалки

Российские оккупанты в захваченном Мариуполе роют окопы и устанавливают огневые точки посреди свалки. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.
В своем Telegram-канале он рассказал о том, что россияне роют окопы в захваченном Мариуполе и ставят огневые точки посреди свалки в городе. Пытаются сделать, дескать, "эшелонированную оборону".
Чиновник отметил, что такие действия лишний раз показывают якобы отсутствие паники у оккупантов.
"Россияне начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки в Мариуполе. Эшелонированная оборона посреди города. "Паники нет" (с)", - подчеркнул Петр Андрющенко.
Контрнаступление армии Украины
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина продолжает готовиться к контрнаступлению.
Украинский народ верит в победу над оккупантами России и освобождение всех захваченных территорий.
Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что ВСУ завершают подготовку к контрнаступательной военной операции.
Бойцам украинской армии нужно овладеть вооружениями, которые поступили от западных партнеров.
Главнокомандующий войсками США в Европе Кристофер Каволи рассказал, что американские военные изучили силы ВСУ и пришли к выводу, согласно которому армия Украины в хорошем положении. Российские оккупационные войска, наоборот, серьезно деградировали.
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Война России против Украины: