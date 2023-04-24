Армия Украины готовится к контрнаступлению, народ настроен на победу – Зеленский

Обстановка на фронтах войны с агрессором Россией остается сложной, но Украина продолжает сражаться и становится сильнее, сказал президент Владимир Зеленский.

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Мы верим, что ежедневные достижения приближают Украину к победе - Зеленский / Коллаж скриншот YouTube, АрмияInform

Силы обороны Украины продолжают готовиться к контрнаступательной операции. Украинский народ верит в победу и решительно настроен освободить свои территории. Ситуация на фронте сложная, но украинцы не сдаются. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью Al Arabia он рассказал о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Обстановка непростая, но украинцы продолжают сражаться и верят в победу.

"Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем год назад. Мы надеемся и верим, что ежедневными достижениями мы близки к победе", - отметил Зеленский.

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Также Владимир Зеленский подчеркнул, что народ Украины решительно настроен вернуть временно оккупированные агрессором Россией территории и развивать свою страну.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято Генеральным штабом в последний момент.

По словам чиновника, у командования есть несколько сценариев проведения военной операции.

Согласно данным Bloomberg, армия Украины может перейти в контрнаступление уже в мае.

ВСУ способны атаковать сразу на нескольких направлениях. Собеседник американского агентства предположил, что украинские войска могут продвинуться на 30 километров на мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" оккупантов в захваченный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным. Он акцентировал внимание на том, что армия в боях за Киев, Харьков и Херсон уже показала свою способность действовать эффективно при освобождении территорий.

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