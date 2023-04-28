УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

Сергей Кущ
28 апреля 2023, 13:21 обновлено 28 апреля, 13:32
60
Решение о начале контрнаступления будет принимать украинское командование, отметил глава Минобороны.
Алексей Резников, ВСУ
В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению / 28-я ОМБр, УНИАН

В глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению, заявил министр обороны Алексей Резников.

Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования, пояснил он во время пресс-конференции.

"Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", - сказал Резиков.

видео дня

Он напомнил, что Украина ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, участвовать не успеют.

"Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы", - отметил министр.

По его словам, решение о контрнаступлении будет принимать украинское командование.

"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров - мы это сделаем", - заявил Резников.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

Смотрите видео о том, как будет проходить контрнаступление по мнению Виктора Андрусива:

Вам может быть интересно:

война в Украине Алексей Резников контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

13:21 Украина
"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей Украины

"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей Украины

12:02 Мир
США быстрее будут искать деньги и технику: Богдан Яременко - о резолюции по победе Украины

США быстрее будут искать деньги и технику: Богдан Яременко - о резолюции по победе Украины

12:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

13:21

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

12:54

"Как гриб атомный, нас подбросило на диване": очевидцы о ракетном ударе РФ по Умани

12:51

Головоломка, которая под силу не всем: нужно найти 3 отличия между картинками за 8 секунд

12:45

"Боюсь умереть каждый день": Андрей Губин находится на грани

12:35

Зацветет и зазеленеет даже полумертвое растение: как удобрять цветы йодом

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:02

"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей УкраиныВидео

12:01

"До фундамента надо было": россияне цинично обрадовались удару ракетой по многоэтажке в УманиВидео

12:00

США быстрее будут искать деньги и технику: Богдан Яременко - о резолюции по победе УкраиныЭксклюзив

11:51

"Великая держава" убивает детей: в МИД разнесли призывы к переговорам с РФ

Реклама
11:33

Почему 29 апреля нельзя стирать полотенца: приметы и что нельзя делатьВидео

11:25

Ракетный удар по Умани: русская ракета убила двоих 10-летних детейФотоВидео

11:05

Жительница Умани рассказала о первых минутах после попадания российской ракеты в ее домВидео

11:00

Оккупанты разбили дом детства Владимира Остапчука в УманиВидео

10:52

Как стирать капроновые колготки в стиральной машине: 10 правил, которые спасут хрупкое изделие

10:39

Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 10, погиб ребенокФотоВидео

10:36

РФ била крылатыми ракетами, Искандерами и дронами: в ВСУ назвали вероятные цели

10:19

Президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским

10:16

6 областей Украины накроют заморозки - Укргидрометцентр

10:08

Хорошо или плохо: что говорят о человеке ямочки на щеках

10:02

Пионтковский рассказал, как отличить Путина и его двойников: дело не только во внешности

Реклама
09:52

Украину встряхнуло землетрясение: где была угроза

09:36

Украинцы получат на 1000 больше к пенсии: кому пересчитали выплатыВидео

09:34

"Ракета попала в дом, мы все в крови": очевидцы показали последствия массированного удара РФВидео

09:32

Смертельное отравление: на Запорожье самоликвидировались 20 оккупантов

09:18

Зачем лавровый лист вешают над кроватью: секрет, о котором знают лишь единицы

09:06

Зеленский наконец переговорил с Си: что прячется за дипломатическим бла-бла-бламнение

08:42

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в УманиВидео

08:25

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

08:07

Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка

07:46

Ракеты становятся незаметными для ПВО: оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов – ISWВидео

07:18

Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

06:43

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд: есть жертвы и раненыеВидео

06:07

Китай начинает свою игрумнение

05:05

Будут сиять, словно только что из магазина: 6 способов, как легко отбелить белые вещи

04:30

Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

03:20

Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минутВидео

03:10

"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойниВидео

03:03

Евгений Клопотенко едко парировал оскорбления Рамины Эсхакзай

02:32

Боятся как огня, но это их не останавливает: зачем кошки трогают лапой воду

02:05

Эксперт спрогнозировал, возможен ли жесткий штурм КрымаВидео

Реклама
01:34

На Донбассе от вражеской мины погиб защитник с Волыни Гайк Хачатрян

00:51

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

00:30

Виталий Портников. Си-Зеленский: реакция Запада и КремляВидеоблоги

00:04

Незаконный арест и взятие в заложники: США ввели новые санкции против Ирана и РФВидео

27 апреля, четверг
23:35

У Пригожина истерика, он ищет оправдания неудачам оккупантов в Бахмуте - экспертВидео

22:53

Что можно сделать с кожурой от лимона: зачем морозить и сушить лимонные шкурки

22:43

Нино Катамадзе призналась, на каких условиях готова выступить в Крыму

22:34

Певец-отшельник Андрей Губин показал свой дом

22:20

"Я - Примадонна": "обновленный" Киркоров сделал самоуверенное заявление

22:05

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Рецепты
СалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять