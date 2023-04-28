В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - Резников

Решение о начале контрнаступления будет принимать украинское командование, отметил глава Минобороны.

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В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению / 28-я ОМБр, УНИАН

В глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению, заявил министр обороны Алексей Резников.

Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования, пояснил он во время пресс-конференции.

"Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", - сказал Резиков.

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Он напомнил, что Украина ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, участвовать не успеют.

"Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы", - отметил министр.

По его словам, решение о контрнаступлении будет принимать украинское командование.

"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров - мы это сделаем", - заявил Резников.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

Смотрите видео о том, как будет проходить контрнаступление по мнению Виктора Андрусива:

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