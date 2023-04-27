В США смоделировали контрнаступление Украины: американский генерал оценил позиции ВСУ

Сухопутные силы РФ сегодня больше, "чем они были в начале конфликта", несмотря на многочисленные потери.

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Кристофер Каволи оценил ситуацию перед контрнаступлением / Коллаж фото Википедия

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи оценил позиции Вооруженных сил Украины перед предстоящим контрнаступлением.

"Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошей позиции", — сказал он в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, сообщает CNN.

Вместе с тем американский генерал обратил внимание на то, что сухопутные силы России сегодня больше, "чем они были в начале конфликта", несмотря на многочисленные потери в войне против Украины.

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"Российские сухопутные силы несколько деградировали в результате этого конфликта, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта", — подчеркнул он.

Каволи также добавил, что потери авиации оккупантов не велики. ВКС РФ "потеряли очень мало; они потеряли 80 самолетов", — сказал он и резюмировал, что у россиян есть "еще 1000 истребителей и бомбардировщиков".

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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