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"Вагнеровцы" не смогут продолжать бои за пределами Бахмута - ISW

Анна Ярославская
22 мая 2023, 07:37 обновлено 22 мая, 07:48
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Пока непонятно, действительно ли Пригожин выведет свои силы из Бахмута. Есть версии, что в конце месяца он перебросит "Вагнер" на другой "критический" фронт.
ЧВК Вагнера, Бахмут
"Вагнеровцы" вряд ли смогут продолжать бои за пределами Бахмута / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот

Российским оккупационным войскам вероятно понадобится подкрепление, чтобы удержать город Бахмут в Донецкой области и его фланги за счет операций на других направлениях. При этом "вагнеровцев" могут перебросить на другой "критический" фронт. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

ISW зафиксировала артиллерийские подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (ранее была замечена в районе Авдеевки), которые теперь действуют на Бахмутском направлении.

Аналитики ISW ранее прогнозировали, что наступательные операции "Вагнера", вероятно, достигнут кульминации после месяцев изнурительных городских боев, и маловероятно, что "Вагнер" будет продолжать боевые действия за пределами Бахмута в нынешнем истощенном состоянии.

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"Силы "Вагнера" получили возможность продолжать наступательные операции в Бахмуте, поскольку российские регулярные войска взяли на себя ответственность за фланги Бахмута, что позволило им сосредоточиться на городских боях. "Вагнер" начал демонстрировать признаки того, что не сможет продолжать наступательные операции за пределами Бахмута с конца декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Российские регулярные войска, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли в ближайшее время будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север в сторону Славянска на фоне украинских контратак в Бахмутском районе.

Российские регулярные войска будут еще менее склонны к наступательным операциям, если основатель "Вагнера" Евгений Пригожин выполнит свое намерение вывести персонал ЧВК из Бахмута 25 мая.

Аналитики отмечают, что пока непонятно, действительно ли главарь ЧВК Евгений Пригожин выведет свои силы из Бахмута, но некоторые военкоры предполагают, что в конце месяца он перебросит "Вагнер" на другой "критический" фронт. Российские войска столкнулись с подобной кульминацией после атак пехоты с высоким уровнем истощения в Северодонецке и Лисичанске в июне-июле 2022 года, напомнили в ISW.

Ситуация в Бахмуте

20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о "победе" в Бахмуте и объявил о намерении выйти из города 25 числа этого месяца.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

По данным спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, во время обороны Бахмута Вооруженные силы Украины нанесли непоправимые потери боевикам из частной военной компании "Вагнер", несмотря на то, что украинские защитники не имели численного преимущества на этом направлении. Впоследствии группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь, гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

Смотрите видео о том, как армия РФ может провалиться в Бахмуте:

Другие новости:

война в Украине Бахмут Евгений Пригожин ЧВК Вагнер война России и Украины Институт изучения войны
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