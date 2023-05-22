Украина получила все для начала контрнаступления, по F-16 у США есть сомнения – советник Байдена

США готовы поддержать обучение пилотов Воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, сказал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан.

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Байден еще не решил, поставят ли США напрямую Украине истребители F-16 - Салливан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты поддерживают обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, однако в Вашингтоне не уверены в том, что могут напрямую отправить Украине такие самолеты. Президент Джо Байден решения пока не принял. Киев получил все вооружения для запуска контрнаступательной операции ВСУ. Об этом заявил советник американского главы государства по вопросам национальной безопасности Джон Салливан.

Как сообщает Politico, он сказал о том, что Штаты поддерживают обучение пилотов ВС ВСУ управлению F-16, но в Вашингтоне пока не уверены в своих намерениях напрямую отправить Украине боевые самолеты.

"Учитывая количество F-16 на складах европейских союзников и денег от Конгресса, есть много других приоритетов для систем, которые можно дать. Президент США еще не принял окончательного решения", - отметил Салливан.

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По словам Салливана, США отказывали Украине в поставках истребителей, поскольку считали, что военная авиация не была критически важной для грядущего контрнаступления ВСУ. Однако ситуация на поле боя развивается достаточно быстро.

"Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала контрнаступления. Теперь можно рассчитывать на долгосрочную способность Украины защищаться и сдерживать российскую агрессию", - подчеркнул Джон Салливан.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден 19 мая заявил, что Штаты поддерживают решение западных союзников начать обучение украинских пилотов управлению западными истребителями, среди которых и боевые самолеты F-16.

Журналисты американской NBC 19 мая сообщили, что США и союзники на Западе намерены передать Украине истребители F-16. По их данным, самолеты могут отправить Киеву не напрямую, а путем стран-посредников.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и назвал его решение "историческим". Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, подтвердил создание авиационной коалиции для Украины.

Советник министра обороны Юрий Сак полагает, что Украина может получить первые истребители F-16 осенью. Ориентировочные сроки – конец сентября – начало октября.

Смотрите видео, в котором Юрий Игнат рассказал, какие преимущества получит Украина после получения F-16:

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