УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина получила все для начала контрнаступления, по F-16 у США есть сомнения – советник Байдена

Андрей Ганчук
22 мая 2023, 07:41 обновлено 22 мая, 07:50
48
США готовы поддержать обучение пилотов Воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, сказал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан.
Салливан, F-16
Байден еще не решил, поставят ли США напрямую Украине истребители F-16 - Салливан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты поддерживают обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, однако в Вашингтоне не уверены в том, что могут напрямую отправить Украине такие самолеты. Президент Джо Байден решения пока не принял. Киев получил все вооружения для запуска контрнаступательной операции ВСУ. Об этом заявил советник американского главы государства по вопросам национальной безопасности Джон Салливан.

Как сообщает Politico, он сказал о том, что Штаты поддерживают обучение пилотов ВС ВСУ управлению F-16, но в Вашингтоне пока не уверены в своих намерениях напрямую отправить Украине боевые самолеты.

"Учитывая количество F-16 на складах европейских союзников и денег от Конгресса, есть много других приоритетов для систем, которые можно дать. Президент США еще не принял окончательного решения", - отметил Салливан.

видео дня

По словам Салливана, США отказывали Украине в поставках истребителей, поскольку считали, что военная авиация не была критически важной для грядущего контрнаступления ВСУ. Однако ситуация на поле боя развивается достаточно быстро.

"Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала контрнаступления. Теперь можно рассчитывать на долгосрочную способность Украины защищаться и сдерживать российскую агрессию", - подчеркнул Джон Салливан.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден 19 мая заявил, что Штаты поддерживают решение западных союзников начать обучение украинских пилотов управлению западными истребителями, среди которых и боевые самолеты F-16.

Журналисты американской NBC 19 мая сообщили, что США и союзники на Западе намерены передать Украине истребители F-16. По их данным, самолеты могут отправить Киеву не напрямую, а путем стран-посредников.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и назвал его решение "историческим". Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, подтвердил создание авиационной коалиции для Украины.

Советник министра обороны Юрий Сак полагает, что Украина может получить первые истребители F-16 осенью. Ориентировочные сроки – конец сентября – начало октября.

Смотрите видео, в котором Юрий Игнат рассказал, какие преимущества получит Украина после получения F-16:

Другие новости:

новости США F-16 Джон Салливан война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина получила все для начала контрнаступления, по F-16 у США есть сомнения – советник Байдена

Украина получила все для начала контрнаступления, по F-16 у США есть сомнения – советник Байдена

07:41 Мир
"Вагнеровцы" не смогут продолжать бои за пределами Бахмута - ISW

"Вагнеровцы" не смогут продолжать бои за пределами Бахмута - ISW

07:37 Украина
Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

06:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:41

Украина получила все для начала контрнаступления, по F-16 у США есть сомнения – советник Байдена

07:37

"Вагнеровцы" не смогут продолжать бои за пределами Бахмута - ISWВидео

07:12

Гороскоп на сегодня 22 мая 2023: Весам - судьбоносное знакомство, Рыбам - лучший день в годуВидео

06:42

Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

06:20

Россию ждет судьба Бахмутамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:30

После "взятия" Бахмута Пригожин резко назвал дату вывода "вагнеровцев" из городаВидео

03:45

Задача для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении белого медведя

03:05

"Полиция не уполномочена": Репяхова объяснила, почему у Павлика отобрали спецпропускВидео

02:35

Вредно для здоровья и посуды: что нельзя варить в алюминиевой кастрюле

Реклама
02:05

По 40 гривен за пшеничный: украинцев предупредили о резком подорожании хлеба

01:32

Клещи сбегут из сада: что посадить, чтобы избавиться от опасных паразитов

00:51

Почему 22 мая в доме не убирали пауков: приметы и 7 строгих запретов в большой праздникВидео

00:51

От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецептВидео

00:12

Как сказать на украинском "по щелчку пальцев": Авраменко назвал аж 5 благозвучных вариантовВидео

21 мая, воскресенье
23:43

Стал более агрессивным и целеустремленным: эксперт проанализировала, как изменилось лицо ЗеленскогоВидео

23:30

Что сначала жарить – лук или мясо: ответ на самый спорный вопрос ошеломит даже опытных хозяек

22:56

Игар Тышкевич. Что будет после Бахмута?Видеоблоги

22:38

Это имя отталкивает людей: женщина захотела дать дочке винтажное имя, но столкнулась с критикой

22:21

"Жалею, что были такие времена": Мика Ньютон рассказала про участие в российском сериале "Кадетство"

22:19

"Невосполнимые потери уже нанесены": ЧВК Вагнера в Бахмуте будет разбита до конца - ЧереватыйВидео

Реклама
21:23

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" перенесла срочную операцию и показала фото из больницыВидео

21:10

"Утонченный эстет, резчик по дереву и охотник": Пригожин потроллил именинника ШойгуВидео

21:00

"Там же склады были": под оккупированным Донецком в небо "взлетело" много российских снарядовВидео

20:13

Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

20:06

Продюсер "Голосу країни" после каминг-аута раскрыл подробности про бойфренда

20:05

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшиеВидео

19:57

"Своего ничего не осталось": дочь Газманова изуродовала себе лицо

19:42

"Будьте очень внимательными": Гуменюк предупредила об опасности ракетной атаки на фоне встречи G7Видео

19:23

Почему любая "заморозка" нам категорически не подходитмнение

19:18

"Взятие" Бахмута - неудача": Гиркин раскритиковал РФ и ожидает успешное контрнаступление ВСУВидео

19:09

"Польша существует благодаря нам": РФ требует от поляков выплатить $750 млрд и отдать треть территорийВидео

19:02

"Или ты настоящий, или ты ноль": российская певица Распутина нещадно растоптала Аллу ПугачевуВидео

18:34

Цены в Украине бьют рекорды: какие 5 продуктов взлетели на 20%Видео

18:19

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делатьВидео

17:30

"Сверхтяжелая потеря": депутат Полтавского горсовета получил смертельные ранения на фронтеВидео

17:02

Под прицелом Франции. Поставки оружия в Ереван создают прямые риски для Украины и Израиля

16:57

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке 4 животных за 15 секунд

16:48

Плюс один Джонсонюк: Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз

16:27

Популярная российская певица и судья украинских шоу прилично набрала вес

16:26

Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнцеВидео

Реклама
15:38

Мама троих детей Катя Осадчая прокомментировала слухи про свою беременность

15:27

ВСУ приближаются к взятию в тактическое окружение Бахмута вместе с оккупантами - СырскийВидео

15:07

Умер прямо в самолете: в России моментально скончался муж российской певицы

14:59

Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

14:49

Трагедия в семье Аллы Мазур: на войне погиб близкий человек ведущей

14:39

"Не важно, оккупирован или нет: ВСУ "перемололи" в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов - БайденВидео

14:37

"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о БахмутеВидео

14:06

Только самые внимательные найдут веселую собаку за 5 секунд: загадка на скорость реакции

13:59

Мужчину поймали на контрабанде ножниц: спрятал он их в "особом месте" своего тела

13:52

В Бердянске мощные взрывы: штаб РФ взлетел на воздух, оккупанты считают потери

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять