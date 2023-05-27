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"Пригожин ещё не уходит из Украины": Жданов оценил, смогут ли ВСУ отбить Бахмут

Анна Ярославская
27 мая 2023, 05:32
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Оккупанты сейчас сбавили темп атак в Бахмуте, а ВСУ, воспользовавшись его слабостью, взяли все господствующие высоты.
Евгений Пригожин, Олег Жданов
Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Бахмуте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Силы обороны Украины нанесли российским оккупантам существенный урон в боях за Бахмут в Донецкой области, и теперь захватчики не могут продолжить наступление без перегруппировки войск. Страна-агрессор Россия снимает резервы из Угледара и Авдеевки, что выгодно Украине.

"Это был не наш замысел – его нам навязала Россия. Мы же постарались использовать ситуацию с максимальной пользой для себя", - сказал в интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, там, откуда РФ забирает войска, она ослабляет своё присутствие.

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"Кроме того, противник сейчас сбавил темп атак в Бахмуте из-за колоссальных потерь, которые мы ему нанесли, а мы, воспользовавшись его слабостью, взяли все господствующие высоты, особенно на юге от города", - добавил Жданов.

При этом эксперт сомневается, что украинские военные смогут провести в Бахмуте контрнаступательную операцию и в скором времени вернуть город.

"Это вряд ли, за Бахмутом слишком большая группировка. Хотя стопроцентно утверждать нельзя, потому что, если фронт посыплется, в том числе в Бахмуте, мы будем наступать и там. Если он там не посыплется, мы будем искать слабые места противника. В любом случае, Пригожин ещё никуда не уходит из Украины – это пока только игра и ротация", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация в Бахмуте

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что несмотря на заявления главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города.

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