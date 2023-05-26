"Абсолютно больные существа": Зеленский провел срочную Ставку после удара по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Это произошло после кровавого ракетного удара по больнице и ветлечебнице в Днепре. Об этом он заявил в своем видеообращении.
Главными вопросами были ситуация на передовой, активные действия украинских военных, а также обеспечение бойцов ВСУ оружием, техникой и снарядами, а также ПВО.
Зеленский назвал "больными существами" всех, кто причастен к ракетному удару по Днепру.
"В течение дня получаю доклады о ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это сугубо зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа. По состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека... мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 человек ранены, и среди них – двое детей", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина делает все возможное для ускорения поставок и увеличения количества систем ПВО.
"За эту неделю имеем значительный прогресс и по современной авиации для Украины, которая станет ключевым компонентом нашей защиты в воздухе. Мы движемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предвидеть еще полгода назад", - добавил президент.
Смотрите видео о Ставке Владимира Зеленского:
Ракетная атака по Украине
Напомним, что этой ночью оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами. Атака была совершена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.
Оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре. На месте удара возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.
РФ взорвала ракетой больницу в Днепре, количество погибших и раненых возросло. Из-под завалов здания ветклиники, по которой ударил враг, достали тело погибшего мужчины. Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти.
Смотрите видео, как россияне ракетами обстреляли Днепр:
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