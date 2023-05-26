"Надо настраиваться на худший сценарий": Дикий рассказал, когда закончится война

Существует несколько сценариев, в случае развития которых война может закончиться в этом году или растянуться на несколько лет.

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Нужно настраиваться на худший сценарий окончания войны / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Украинские военные делают все, чтобы уничтожить вражеских оккупантов и освободить все украинские земли. Вся страна ждет момента, когда же Украина победит путинскую Россию. Однако существует несколько сценариев, развитие которых может заморозить войну или растянуть её на несколько лет. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", а также директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он акцентировал внимание на том, что сейчас невозможно сделать точный прогноз о сроках окончания войны, ведь это зависит от многих факторов.

"Возможны очень разные сценарии – от триумфального завершения войны осенью этого года до затягивания войны еще на несколько лет или до худшего сценария, то есть замораживания войны", - сказал Дикий.

По оптимистическому сценарию контрнаступление ВСУ будет успешным, а российские оккупанты "посыпятся", ка во время наступления на Харьковщине. Он добавил, что такая вероятность действительно существует.

"Только большая наступательная кампания покажет, то ли она будет больше похожа на прошлогодние события на Херсонщине, то ли на события на Харьковщине, то ли россияне будут сыпаться и убегать, то ли будут цепляться зубами и когтями за оккупированную землю, как в Херсонской области. Это очень разные сценарии", - сказал Дикий.

Эксперт акцентировал на том, что многое зависит от поставок западной военной помощи - в первую очередь снарядов.

"Это очень лимитирующий фактор. Он способен влиять на скорость нашего продвижения, а от этого будет зависеть то, сколько времени будет у России на мобилизационные кампании и восстановление сил. Мы играем на то, чтобы одержать победу как можно скорее. Россия, наоборот, прекрасно понимает, что победа ей сейчас не светит, поэтому рассчитывает на затягивание времени", - объяснил Дикий.

Бывший командир взвода считает, что готовиться нужно к худшему сценарию, чтобы потом не пришлось разочаровываться.

"Поэтому всем лучше настраиваться на то, что нам надо выдержать еще несколько лет этой войны, а потом радоваться из-за ошибки в прогнозах", - сказал эксперт.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Смотрите видео чата с Евгением Диким на Главреде:

Контрнаступление украинских военных

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные пытаются взять Бахмут в полуоточение, чтобы уничтожить оккупантов внутри города, не штурмуя позиции врага. Однако оккупанты хотят помешать этому и усиливаются на флангах возле Бахмута.

Напомним, 25 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Силы обороны Украины начали контрнаступательную операцию, интенсивные боевые действия идут уже несколько дней. Западные вооружения будут использоваться для ударов по российским оккупантам в Крыму и на Донбассе.

Однако после этого у Зеленского опровергли заявление о начале контрнаступления. Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что подготовка продолжается, и контрнаступление ВСУ начнется после получения всего необходимого оружия от Запада.

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