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"И дальше готовимся": у Зеленского опровергли заявление о начале контрнаступления

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2023, 15:32 обновлено 25 мая, 15:46
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В Офисе президента заявили, что контрнаступление ВСУ начнется после получения всего необходимого оружия от Запада.
Игорь Жовква, ВСУ
Подготовка Украины к контрнаступлению еще продолжается / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Википедия

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что украинские военные уже пошли в контрнаступление и на фронте продолжаются ожесточенные бои. Однако на самом деле все не так однозначно. Подготовка Украины к контрнаступлению все еще продолжается. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире Bloomberg.

Он отметил, что настоящее мощное контрнаступление ВСУ начнется после того, как Украина получит от Запада обещанное оружие. Жовква напомнил о поставках дальнобойных ракет, боеприпасов и боевых танков.

"Мы и дальше будем готовиться контрнаступление", - сказал Жовква.

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Жовква убежден, что этот прорыв точно даст свои результаты.

Он также добавил, что уже в ближайшее время украинские пилоты начнут обучаться управлять западными истребителямит F-16. При этом Жовква убежден, что эти тренировки не займут много времени.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам президента, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что Украина, вероятно, проведет два контрнаступления – летом и осенью. В ходе летней кампании ВСУ будут освобождать Крым, осенней – Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что у Украины уже есть необходимый минимум военных возможностей для начала контрнаступления. По словам Буданова, для успешных операций ВСУ нужно больше техники. Особенно Киев нуждается в истребителях.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, что нужно ВСУ, чтобы до конца 2023-го выйти на границы 1991 года:

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