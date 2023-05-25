"Это точно тральщик": Гиркин сам опроверг заявления о целостности корабля "Иван Хурс"

Российский террорист рассказал о том, что "Иван Хурс" действительно был поврежден и теперь отправился на ремонт.

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Гиркин заявил, что корабль "Иван Хурс" отправился на ремонт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kchf.ru

Российские пропагандисты в один голос пытаются всех убедить в том, что украинским силам не удалось повредить российский корабль "Иван Хурс". Они даже публиковали фото, на котором якобы изображен этот корабль, заходящий в гавань Севастополя. Однако сам российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) опроверг это. Подробности он рассказал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что это на самом деле не корабль "Иван Хурс", а обычный тральщик.

"Приведенное фото заходящего в Севастопольскую гавань корабля к "Ивану Хурсу" не относится. Это тральщик. Точно", - написал Гиркин.

видео дня

Позже он добавил, что корабль действительно был поврежден и он якобы "своим ходом" идет на ремонт. Однако Гиркин заявил, что не может назвать место, куда направляется "Иван Хурс".

Стоит отметить, что в Сети появилось видео, на котором видно момент удара украинским морским беспилотником по кораблю "Иван Хурс".

Смотрите видео с моментом попадания беспилотника в корабль "Иван Хурс":

Корабль "Иван Хурс" был поврежден украинским дроном / фото: скриншот

Напомним, ранее, 24 мая российские СМИ заявили о предполагаемой атаке на российский корабль "Иван Хурс".

Впоследствии было установлено, что Крымский мост был временно закрыт в течение дня 24 мая в связи с проведением учений в этом районе. Украинская сторона выразила предположение о возможной связи этой ситуации с нападением неизвестных беспилотных аппаратов на разведывательный корабль Черноморского флота России.

Позже росСМИ заявляли о ликвидации трех украинских дронов, которые атаковали судно. По информации Минобороны РФ, все катера противника якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

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