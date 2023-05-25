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"Нас посылают на убой": офицеры из РФ сдались в плен и записали слезное видео

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2023, 21:03 обновлено 25 мая, 21:25
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Российские оккупанты пожаловались Путину на то, что у них не было оружия и их отправляли в бой, чтобы "искоренить".
оккупанты сдались в плен, ВСУ
Российские офицеры и солдаты сдались в плен / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Российские оккупанты массово решили сдаться в украинский плен, потому что их "отправляют на убой". Они даже решили лично сказать об этом Путину и Шойгу, записав слезное видео с жалобами. Видео уже разлетелось в Сети.

Среди желающих сдаться оказались не только обычные мобилизованые, но даже и офицеры - лейтенант, старший лейтенант и капитан. Они были командирами штурмовых взводов. Судя по видео, в плен решили сдаться минимум 30 человек.

Оккупанты жалуются на то, что у них якобы не осталось выбора, ведь они потратили все оружие и боекомплекты, а другое им просто не выдавали.

видео дня

"Хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину и министру обороны Шойгу. Нас отправляют на убой как мясо, не минимизируя наши потери. Нет вещевого довольствия, автоматы все 80-го года, магазинов элементарно не хватает, БК на исходе, не выдается, мины идут под подсчет. Из техники есть только БМП", - сказал один из офицеров.

Другой российский офицер признался, что на поле боя остается огромное количество раненных и ликвидированных оккупантов, которых боевики не забирают.

"Морально-психологическая поддержка подразделения вообще никакая. Личный состав боится выходить на передовую, так как нет поддержки авиации, техники нет. Для чего нас посылают? Тупо как мясо, как фарш, чтобы нас искоренить?", - возмущается оккупант.

Оккупанты заявили, что они добровольно решили сдаться в плен, с согласия личного состава.

"Перед последним нашим выездом, с согласия личного состава, нам воевать нечем было. На каждого осталось по 24 магазина. Мы решили добровольно сдаться - офицеры и солдаты", - говорит оккупант.

Смотрите видео с оккупантами, которые решили сдаться в плен:

оккупанты в плену
Российские оккупанты сдались в плен / фото: скринщот

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 7 марта Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ, в результате которого домой удалось вернуть 126 наших защитников и четырех защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ.

Также Украина во время очередного обмена военнопленными 26 апреля вернула из российского плена 44 украинца. Среди них 42 – военнослужащие, из которых 36 рядовых и шестеро офицеров, а также двое гражданских.

6 мая Украина во время очередного обмена военнопленными вернула домой 45 украинских воинов. Среди них 42 защитника и три защитницы "Азовстали".

25 мая в Украину вернулись 106 воинов - 8 офицеров и 98 солдат с сержантами. Они принимали участие в боях на Бахмутском направлении, а более половины из них считались пропавшими без вести. Часть освобожденных из плена имеют проблемы со здоровьем.

"По меньшей мере, семь спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому - 21 год", – сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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