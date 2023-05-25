Украина вернула из русского плена 106 воинов

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, все освобожденные из плена (8 офицеров и 98 солдат с сержантами) принимали участие в боях на Бахмутском направлении.

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Из плена вернули 8 офицеров и 98 солдат с сержантами / коллаж Главред, фото ГУР и СБУ

В рамках очередного этапа обмена военнопленными с русскими оккупантами Украина 25 мая вернула домой 106 украинских воинов. Такое сообщение опубликовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, все освобожденные из плена (8 офицеров и 98 солдат с сержантами) принимали участие в боях на Бахмутском направлении − причем более половины из них считались пропавшими без вести.

"Мы возвращаем домой 106 наших людей. Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше в глубь нашего востока. Каждый из них – герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап", – подчеркнул Ермак.

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По данным сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, пропавшими без вести считались 68 из 106 освобожденных воинов. Также сообщается, что часть освобожденных из плена военнослужащих имеют проблемы со здоровьем.

"По меньшей мере, семь спасенных Защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому - 21 год", – подытожили они.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 4 февраля закончился новый этап обмена пленными между Украиной и российскими агрессорами. Из вражеских застенков вернулись 116 украинских бойцов. Ермак тогда сообщил, что среди освобожденных украинцев – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои.

Также 16 февраля состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский. Среди освобожденных военных были нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали".

7 марта Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ, в результате которого домой удалось вернуть 126 наших защитников и четырех защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ.

Также Украина во время очередного обмена военнопленными 26 апреля вернула из российского плена 44 украинца. Среди них 42 – военнослужащие, из которых 36 рядовых и шестеро офицеров, а также двое гражданских.

6 мая Украина во время очередного обмена военнопленными вернула домой 45 украинских воинов. Среди них 42 защитника и трое защитниц "Азовстали".

Смотрите видео ТСН об обмене пленными:

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