Крупный обмен: Украина вернула 116 человек из вражеского плена

Закончен очередной этап обмена пленными между властями Украины и кремлевскими оккупантами. Из застенков врагов освобождены 116 человек.

Украина вернула 116 человек из вражеского плена / Telegram-канал Андрея Ермака

4 февраля закончился новый этап обмена пленными между Украиной и русскими агрессорами. Из вражеских застенков вернулись 116 украинских бойцов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев", – написал чиновник.

Среди освобожденных из вражеского плена: 87 бойцов ВСУ (двое из которых – из ССО), восемь бойцов терробороны, семеро − из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро – пограничники, двое из военно-морских сил и один – представитель ГСЧС.

Также есть информация, что удалось вернуть тела погибших иностранцев-волонтеров – Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело бывшего бойца Французского иностранного легиона, который вернулся защищать Украину – Евгения Кулика.

Обмен пленными между Украиной и оккупантами

На данный момент самый крупный и резонансный обмен пленными состоялся 21 сентября прошлого года. Тогда из застенков врагов удалось вернуть 215 защитников Украины - в том числе бойцов, которые защищали осажденный Мариуполь.

Позже тогдашний и.о. руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил - 200 человек обменяли на скандального политика Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина . Эта новость вызвала крайне яростную реакцию в тамошних шовинистически имперских кругах.

Как позднее утверждал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк - российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - заявил он.

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