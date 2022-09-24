У Зеленского подтвердили участие Абрамовича в обмене пленными между Украиной и РФ

Подоляк и Абрамович / president.gov.ua, facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - заявил Подоляк, передает 24 канал.

По его словам, российских миллиардер являлся посредником-модератором переговорного процесса и позволял сторонам вести объективный диалог.

Также Подоляк отметил, что не может сейчас разглашать более детальные подробности роли Абрамовича и других участников в переговорах, поскольку для этого стоит дождаться "финала".

"Вы же видите, что к моменту обмена вообще нам удалось сделать так, что об этом переговорном процессе не было ни слова. Поэтому это можно было довести до финала", - заявил советник руководителя ОП.

Обмен пленными

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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