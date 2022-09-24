УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Завершить войну до конца года практически невозможно, реальность более жестокая – Подоляк

24 сентября 2022, 15:43

Россия хоть и показала, что ее армия слаба, однако еще имеет много ресурсов.

Завершить войну до конца года практически невозможно, реальность более жестокая – Подоляк
Подоляк ответил, может ли Украина завершить войну до конца года/ УНИАН, ОП

Закончить эту войну до конца 2022 года практически невозможно. Хоть в РФ и слабая армия, однако страна-агрессор всё-таки имеет значительные ресурсы.

Прежде всего у России большие резервы живой силы, и она их не будет жалеть, бросая в бой. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для Report.

"Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но и в целом вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что у России большие резервы живой силы, и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет "тратить" на эту войну", – заявил советник председателя ОП.

Украина и весь мир уже имели возможность убедиться в слабости армии РФ и ее военно-промышленного комплекса. Также стало очевидно, что у страны-агрессора на сегодня нет талантливых военных руководителей. Поэтому можно сделать вывод, что Россия не была полностью готова к этой войне, отмечает Подоляк.

Однако всё-таки Россия еще имеет большое количество ресурсов – как живой силы, так и техники и боеприпасов. Поэтому прогнозировать, когда именно будут освобождены украинские территории, пока сложно, отметил советник председателя ОП.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что на южном направлении враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но под влиянием наших активных действий вынужден обустраивать новые, на большем расстоянии от нынешней линии фронта.

Также ранее американское издание The New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин в последние недели более непосредственно занялся стратегическим планированием войны в Украине, в том числе и отклонив просьбу своих генералов дать разрешение на отход из Херсона.

Напомним, в Офисе президента жестко отреагировали на применение российскими оккупантами в Украине беспилотников, поставленных Ираном агрессору. Иран решил поддержать убийства украинцев, подчеркнул Михаил Подоляк.

Читайте также:

война в Украине вторжение России Михаил Подоляк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:22

Приказывал бомбить украинские города: Путин назначил своего "любимца" новым заместителем Шойгу

15:58

Революция и распад империи: Фейгин раскрыл сценарий развала РоссииВидео

15:54

5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из домаВидео

15:53

"Гиблое это дело": мобилизованным бурятам русские раздали обереги и повезли в "детских" автобусах

15:43

Завершить войну до конца года практически невозможно, реальность более жестокая – ПодолякВидео

Реклама
15:14

Обалденный осенний салат за 15 минут: вкуснейший рецептВидео

15:05

Удары по мосту и резервам РФ: на юге ВСУ отрезают оккупантам пути отступленияВидео

14:50

Гранатометы, боеприпасы и дрон: ВСУ получили новые трофеи войск РФ, один со "знаковой" надписьюВидео

14:37

"Дно цивилизации": у Зеленского жестко ответили Ирану на поставку дронов РФВидео

14:12

Экс-президент Монголии призвал россиян не воевать в Украине, а бурятам предложил убежищеВидео

14:00

Приехал подзаработать на пенсии: ВСУ ликвидировали мичмана-оккупанта, который "зарабатывал на войне"Видео

13:23

"Алковойска" Путина: мобилизованные на войну солдаты в РФ заснули пьяные под военкоматомВидео

13:23

Россиянам-"крымнашистам" в Казахстане не сдают квартиры: Гордон показал видео

13:04

Симоньян предлагает богатым россиянам покупать людей на войну

13:00

Гороскоп на завтра 25 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – поездкаВидео

12:42

"Грабить награбленное - нерешенная проблема": Фейгин спрогнозировал, как будет распадаться РоссияВидео

12:34

Путин намерен ввести военное положение в регионах РФ и закрыть границы для "призывников" – СМИВидео

12:25

Польза или вред: можно ли запивать таблетки чаем

12:24

"Была на мероприятии единственной женщиной": Камалия впервые рассказала о знакомстве с мужем-миллиардером

12:04

Актриса из РФ Макеева рассказала, как выступала на Донбассе и, как любит свою террористическую родину

Реклама
11:55

Путин не разрешил своим генералам отступать из Херсона и беречь солдат - NYT

11:46

ВСУ ликвидировали оккупанта, который родился в Луцке и поехал убивать украинцевФотоВидео

11:39

Краска какого цвета больше всего портит волосы и как вернуть прядям живой вид

11:33

Инсценировали смертную казнь: освобожденные из плена России британцы рассказали о пыткахВидео

11:25

Когда Воздвижение Креста Господня 2022: традиции и запреты дня, сильная молитва

11:25

Дочь Елены Кравец попозировала топлесс

11:19

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2022: Близнецам – враги, Весам – важная встреча, Водолеям - соблазныВидео

11:02

В боях за Белогоровку агрессоры убили юного бойца-футболиста и его лучшего другаВидео

10:40

РФ ударами по дамбам на Харьковщине и под Кривым Рогом не сможет остановить ВСУ – разведка БританииВидео

10:22

Больше 75% "за": Белый дом уже получил данные, какие результаты "референдумов" "нарисует" РФВидео

09:46

Военное положение: эксперт спрогнозировал, когда мужчинам разрешат выезжать за границу

09:31

Оккупанты устроили "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожчине: повестки получают лица с паспортами РФВидео

09:01

Разверзнутся хляби небесные: Украину зальют мощные дождиВидео

08:33

В России пытаются выполнить задачу Путина, но не могут создать даже посредственный резерв – ISWВидео

08:30

Уютную и вегетарианскую Гаагу еще надо заслужитьмнение

08:30

Как избавиться от тараканов: "убойные" способы, о которых вы не догадывалисьВидео

07:46

Армия Украины сокрушила штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и военную технику войск России на югеВидео

06:23

Сын Медведева рвется на фронтмнение

05:00

Контрнаступление ВСУ и поражение Путина: эксперт объяснил, зачем России "референдумы"Видео

04:24

Люди годами едят орехи неправильно: как извлечь из них максимальную пользу

Реклама
03:43

Как сделать маску для рук из соды за 2 минуты: кожа будет гладкой и шелковистой

03:20

Почему яичницу нельзя жарить на подсолнечном масле: рецепт идеальных хрустящих жареных яицВидео

03:10

Военный эксперт спрогнозировал, как враги будут использовать новых мобилизованных

02:30

Бабьего лета не будет: синоптик ошарашил украинцев неожиданным прогнозомВидео

01:40

Путину конец, он потеряет власть уже после следующего успеха ВСУ на фронте – ПионтковскийВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 26 сентября – 2 октября 2022: Тельцам – интриги, Львам – опасные знакомства, Рыбам – важная встречаВидео

00:51

Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньгиВидео

23 сентября, пятница
23:48

Зеленский срочно обратился к украинцам в оккупацииВидео

23:43

Театр Виктюка в России превратился в военкомат

23:37

Дождь из монет и купюр: 7 мужских имен, которые притягивают деньги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять