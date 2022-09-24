Завершить войну до конца года практически невозможно, реальность более жестокая – Подоляк

Подоляк ответил, может ли Украина завершить войну до конца года/ УНИАН, ОП

Закончить эту войну до конца 2022 года практически невозможно. Хоть в РФ и слабая армия, однако страна-агрессор всё-таки имеет значительные ресурсы.

Прежде всего у России большие резервы живой силы, и она их не будет жалеть, бросая в бой. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для Report.

"Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но и в целом вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что у России большие резервы живой силы, и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет "тратить" на эту войну", – заявил советник председателя ОП.

Украина и весь мир уже имели возможность убедиться в слабости армии РФ и ее военно-промышленного комплекса. Также стало очевидно, что у страны-агрессора на сегодня нет талантливых военных руководителей. Поэтому можно сделать вывод, что Россия не была полностью готова к этой войне, отмечает Подоляк.

Однако всё-таки Россия еще имеет большое количество ресурсов – как живой силы, так и техники и боеприпасов. Поэтому прогнозировать, когда именно будут освобождены украинские территории, пока сложно, отметил советник председателя ОП.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что на южном направлении враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но под влиянием наших активных действий вынужден обустраивать новые, на большем расстоянии от нынешней линии фронта.

Также ранее американское издание The New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин в последние недели более непосредственно занялся стратегическим планированием войны в Украине, в том числе и отклонив просьбу своих генералов дать разрешение на отход из Херсона.

Напомним, в Офисе президента жестко отреагировали на применение российскими оккупантами в Украине беспилотников, поставленных Ираном агрессору. Иран решил поддержать убийства украинцев, подчеркнул Михаил Подоляк.

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