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Гранатометы, боеприпасы и дрон: ВСУ получили новые трофеи войск РФ, один со "знаковой" надписью

24 сентября 2022, 14:50

Оккупанты бежали с захваченных позиций при наступлении армии Украины.

Трофейный гранатомет
Трофейные вооружения переходят на баланс ВСУ / Скриншот видео Telegram-канал Р. Бочкала

Силы обороны Украины среди оружия, которое бросили войска России во время бегства, нашли гранатометы, боеприпасы и даже дрон. Причем на коробке от брошенного беспилотника было написано "Своих не бросаем".

Журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале опубликовал видео, как украинские военные продолжают находить вооружения, которые российская армия оставила при бегстве со своих позиций. На этот раз найдены гранатометы, боеприпасы и дрон.

Трофейный дрон
Трофейный дрон для армии Украины / Скриншот видео Telegram-канал Р. Бочкала

Примечательно, на коробке, в которой был сам беспилотник, написано "Своих не бросаем" – один из девизов, которым гордятся российские оккупационные войска.

ВСУ сказали "спасибо" оккупантам за дрон.

"Особое спасибо за дрон. Что интересно, если обратить внимание, то на коробке с дроном написано "Своих не бросаем". Верим! Не "бросайте", нам нравится", - подчеркнули в СтратКоме ВСУ.

Война России против Украины

В разведке Британии сообщили, что армия Украины продолжает контрнаступление на восточном направлении. Войска закрепились на правой части реки Оскол в Харьковской области и проводят штурм Лимана в Донецкой области к востоку от реки Северский Донец. Российские оккупанты пытаются удержать захваченные земли.

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что ВСУ могут устроить войскам России оперативное окружение на трех участках фронта – в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Причем, по его словам, была ситуация, когда оккупанты, опасаясь украинского наступления, на время покинули Сватово и Кременную.

ВСУ 23 сентября выполнили около 290 задач, направленных на поражение вражеских целей на южном фронте. Удалось сбить штурмовик оккупантов Су-25 и вертолет Ми-8. Сокрушено около 18 единиц техники противника.

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