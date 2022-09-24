Путин не разрешил своим генералам отступать из Херсона и беречь солдат - NYT / https://ua.depositphotos.com, УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин в последние недели более непосредственно занялся стратегическим планированием войны в Украине, в том числе и отклонив просьбы своих генералов дать разрешение на отступление из Херсона. Об со ссылкой на собственные источники пишет американское издание The New York Times.

Как говорят эксперты, только уход из Херсона позволит российским оккупантам организованно отступить на другой берег Днепра, сохранив боевую технику и личный состав. Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения диктатора Путина в войне и принесло бы ВСУ вторую крупную победу за месяц ‒ после успешного контрнаступления на Харьковщине.

Херсон, к слову, был первым крупным городом, захваченным русскими во время первоначального вторжения, и остается единственным областным центром Украины, который все еще находится под контролем Москвы.

В публикации NYT говорится, что диктатор Путин сосредоточен на победе любой ценой. И именно поэтому он решил объявил призыв 300 тысяч гражданских лиц. В этом месяце Москва продемонстрировала, говорят эксперты, что у нее слишком мало войск для продолжения наступления. И она страдает от нехватки высокотехнологичного высокоточного оружия и потому не может завоевать господство в небе над Украиной.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины в рамках военной операции по освобождению Херсонской области деоккупировали уже около 500 квадратных километров региона. Под контроль Киева возвращено 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что в Украине есть минимум три участка, где ВСУ могут взять в окружение войска России.

Речь идет Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

20 сентября гауляйтер захваченной Херсощины Владимир Сальдо заявил, что коллаборанты вместе с оккупантами приняли решение провести в регионе "референдум" о якобы присоединении к России. Псевдореферендум собираются провести с 23 по 27 сентября. На эти же даты запланированы "мероприятия" в Донецкой и Луганской областях.

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