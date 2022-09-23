Освобождение Херсона или Луганска: Фейгин назвал события, которые приведут к распаду РФ

Фейгин назвал события, которые приведут к распаду РФ/ ua.depositphotos.com, УНИАН

В стране-агрессоре России из-за постоянных военных провалов в Украине сначала могут запуститься процессы полураспада, а уже потом они могут подтолкнуть РФ к полному распаду.

Сначала в регионах даст о себе знать тотальное недоверие к верхушке власти в РФ. Жители регионов начнут "просыпаться" и задавать такие вопросы, которые раньше вслух не задавали. Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью Главреду.

"Полураспад предшествует распаду. Полураспад – это когда центр уже не может управлять регионами. Это не значит, что они уже вышли [из состава РФ], но начнутся процессы, когда кто-то, например, в Якутске заявит о том, что там достаточно алмазов и зачем им сидеть под санкциями. Или в Татарстане нефть добывается так же, как и в Башкортостане или Коми", – отмечает российский оппозиционер.

Такие процессы способны запустить процесс распада всей Российской Федерации. А распад – это уже будет что-то оформленное, не важно, военным или политическим путем, говорит Фейгин.

В регионах могут начать задавать вопросы, почему российская властная верхушка забирает у них деньги из налогов и расходует их на войну против Украины, или почему они должны отправлять мужчин на войну. И это уже будет признаком начала полураспада.

Так как ситуация в РФ сильно ухудшается как в экономическом, так и в социальном плане, то такие процессы могут начать происходить уже совсем скоро, отмечает правозащитник.

Он прогнозирует, что подтолкнуть к началу полураспада России могут определенные события на фронте в Украине – такие как освобождение Херсона или Луганска.

"Это напрямую коррелируется с ситуацией на фронте. Освобождение Херсона или Луганска как значимых, символических объектов войны, безусловно, может моментально запустить этот процесс. Потому что сейчас мы видим запущенный процесс определенного хаоса, умеренной паники, которые вызваны процессом отступления под натиском ВСУ. Но должны произойти какие-то символические события, которые меняют всё отношение к войне и к российскому руководству", – подчеркнул Фейгин.

Ранее Фейгин заявил, что "перегруппировка" подразделений РФ в Харьковской области было обычным отступлением и потерей ранее захваченных территорий. При этом деокупация практически всей Харьковской области повлияла на общественное мнение в РФ.

Также Фейгин ранее подчеркнул, что Россия может вести эту войну, лишь наступая. Если придется стоять и оборонять захваченные территории, российские войска не смогут этого сделать, и тогда для РФ всё будет кончено.

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