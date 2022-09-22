ВСУ ликвидировали российского капитана из Башкирии

ВСУ ликвидировали российского капитана Анатолия Лыкова / Коллаж фото Радио Свобода, Анатолий Штефан, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского капитана Анатоля Лыкова из Башкирии. Об этом заявил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Ликвидированный оккупант командовал инженерно-саперной ротой.

"Капитан Лыков Анатолий успешно провел операцию свертывания и организованной переброски с целью наращивания усилий на другом направлении", - написал Штефан.

Ликвидацию оккупанта подтвердили в Белокатайском районе Башкирии, откуда приехал российский военный.

ВСУ ликвидировали российского капитана Анатолия Лыкова / Анатолий Штефан

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Ранее на войне в Украине ликвидировали Никиту Сокура - старший сержант русской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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