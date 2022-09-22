ВСУ перерезают ключевую трассу на Луганщине и бьют в тыл оккупантам

Украинские военные теснят врага на Луганщине / mil.gov.ua

Украинские защитники постепенно устанавливают огневой контроль над важной для оккупантов трассой в Луганской области.

Одна из важнейших логистических артерий Луганской области переходит под огневой контроль украинской армии, сообщили в Страткоме ВСУ.

"Если помните, то Харьковская артерия Волчанск-Большой Бурлук-Купянск-Изюм переходила под этот контроль значительно дольше. Зато как потом погнали, как погнали!", - уточняется в сообщении

"Кроме того, по нанесенным ударам в тыл временно оккупированной Луганщины, можно говорить, что в районе Лисичанска у оккупантов как-то совсем плохо складывается, ведь из-за них залетает уже в Новоайдар", - добавили в СтратКоме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

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