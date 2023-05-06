Один боец уже дважды был в плену: Украина вернула во время обмена 45 защитников "Азовстали"

Среди освобожденных воинов есть боец, который до полномасштабного вторжения уже провел в российском плену 2,5 лет, а затем попал туда снова.

https://glavred.info/ukraine/odin-boec-uzhe-dvazhdy-byl-v-plenu-ukraina-vernula-vo-vremya-obmena-45-zashchitnikov-azovstali-10468294.html Ссылка скопирована

Украина вернула во время обмена 45 защитников "Азовстали"/ Telegram Ермак

Украина во время очередного обмена военнопленными вернула домой 45 украинских воинов. Среди них 42 защитника и трое защитниц "Азовстали".

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. Он отметил, что среди освобожденных пленных есть воины, которые во время защиты Мариуполя поженились прямо на "Азовстали".

"Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали", – отметил Ермак.

видео дня

Также он рассказал, что один из бойцов, которых удалось вернуть домой в результате обмена, до полномасштабного вторжения уже провел в российском плену 2,5 лет, а затем попал туда снова.

"Также есть наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции. Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой", – рассказал глава ОП.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 4 февраля закончился новый этап обмена пленными между Украиной и российскими агрессорами. Из вражеских застенков вернулись 116 украинских бойцов. Ермак тогда сообщил, что среди освобожденных украинцев – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои.

Также 16 февраля состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский. Среди освобожденных военных были нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали".

7 марта Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ, в результате которого домой удалось вернуть 126 наших защитников и четырех защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ.

Также Украина во время очередного обмена военнопленными 26 апреля вернула из российского плена 44 украинца. Среди них 42 – военнослужащие, из которых 36 рядовых и шестеро офицеров, а также двое гражданских.

Смотрите видео о большом пасхальном обмене пленными между Украиной и РФ:

Читайте также: