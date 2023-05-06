Вывод войск из Украины и ликвидация режима Путина: Пономарев раскрыл детали декларации оппозиции РФ

Агрессор Россия должна вывести войска из Украины, Грузии, Молдовы и других захваченных территорий, включая земли Сирии, сказал Илья Пономарев.

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Нужен не уход Путина, а полный демонтаж системы в России - Пономарев / Коллаж Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Оппозиционеры РФ в своей декларации зафиксировали позицию, согласно которой страна-оккупант Россия должна вывести все свои войска с оккупированных земель Украины и других территорий. Режим Владимира Путина подлежит демонтажу. Об этом заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в декларации российская оппозиция зафиксировала ключевые моменты и ориентиры. Чтобы все утвердить, была проведена серьезная работа.

"На самом деле, многие вещи в этой декларации для российской оппозиционной среды являются, не скажу, что в новинку, но чтобы подписаться под этим была проведена серьезная работа. Во-первых, зафиксировано, что мы говорим не просто о прекращении войны, но и о полной деоккупации как Украины, так и других захваченных территорий в других странах, а также выплате компенсаций всем пострадавшим. Оба этих пункта, к сожалению, до этого вызывали сомнения. Во-вторых, мы говорим не про уход от власти Путина, а про полный демонтаж системы власти, которая сложилась в России. На эту тоже были разные споры. В-третьих, в этой декларации говорится, что против российских регионов и других стран должна быть прекращена имперская политика, хотя до сих пор это разделялось", - отметил Пономарев.

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По его словам, оппозиция режиму Путина в России, согласно декларации, должна одинаково требовать освобождения как российских, так и украинских пленных.

"В-четвертых, между российскими политзаключенными и украинскими военнопленными ставится параллель, и, соответственно, освобождаться должны и те, и другие, хотя до сих пор российская оппозиция предпочитала не замечать украинских военнопленных, а там и украинских детей, и внутренне перемещенных лиц", - сказал политик.

Также он добавил, что российская оппозиция уважает людей, которые остались в РФ и продолжают бороться с правящим в Кремле режимом.

"Ну и, наконец, последний пункт, который должен быть в наибольшей степени очевидным, но даже он для многих таковым не является, говорит о том, что большая часть оппозиционно настроенных россиян находится в России. И ту борьбу, которую они ведут, необходимо уважать и поддерживать, потому что очень большое количество российской диаспоры, эмигрантов демонстрирует, что, мол мы оппозиционны, а в России никого оппозиционного оставаться не может, в этой системе это невозможно. И поэтому они все либо пособники режима, либо быдло, которое потом надо будет перевоспитывать", - сказал Пономарев.

Сама декларация, по его словам, должна сплотить оппозиционеров.

"Все эти вещи зафиксированы в декларации, да и сама эта декларация — это определенный пакт о ненападении. Российские оппозиционеры очень любят ругаться друг с другом, и, подписав эту декларацию, они обязуются направить свою энергию и стрелы в режим, а не в своих коллег", - говорит политик.

Также он уточнил, что российские оккупационные войска должны покинуть все оккупированные территории.

"Прежде всего, Грузия и Молдова, где, соответственно, есть спорные моменты и территории, которые неподконтрольны правительствам этих стран и существуют и существуют они исключительно потому, что их поддерживает Кремль. Поскольку мы говорим про вывод войск с территории других стран, то это касается, например, и Сирии", - подчеркнул Илья Пономарев.

Смотрите интервью Ильи Пономарева Главреду

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что ВСУ перейдут в контрнаступление, чтобы освободить свои земли, которые захватила агрессор Россия. По словам Зеленского, армия Украины будет возвращать и Крым. Успех украинских войск зависит от военной поддержки Запада.

На днях на территории России прогремели взрывы. В Брянской области был атакован военный аэродром, на Тамани недалеко от Крымского моста горела нефтебаза, а в Ленинградской области, где должны были располагаться военные вертолеты, зафиксировали пожар.

3 мая неизвестный беспилотник нанес удар по Кремлю. Возгорание произошло на крыше резиденции кремлевского директора Владимира Путина. В Москве обвинили Украину в, дескать, "покушении на Путина", однако в Киеве отвергли такие заявления.

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