"Укрепить россиян в составе ВСУ и сопротивление в РФ": Пономарев назвал пути свержения режима Путина

Нужно укрепить тыловой кулак оппозиционных россиян, которые борются против режима Путина, в том числе и в составе ВСУ, говорит экс-депутат Госдумы РФ.

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Кулак российских оппозиционеров должен укрепиться до ослабления режима в РФ, считает Пономарев/ сайт Кремля, Главред

Более 70 представителей российской оппозиции, которые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину покинули страну-агрессора, на этой неделе подписали совместную декларацию, в которой называют войну преступной, призывают ликвидировать режим российского диктатора Владимира Путина и освободить политзаключенных и военнопленных. Один из подписантов, российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев называет появление этого документа большим достижением, но отмечает, что воплощать в жизнь прописанные там цели каждый из оппозиционеров может по-своему.

Пономарев отмечает, что в ближайшее время не стоит ожидать большой эффективности со стороны российских оппозиционеров, но подписание декларации уже является движением вперед. Об этом он сказал в интервью Главреду.

"Они (российские оппозиционеры – ред.), мне кажется, не демонстрировали высокого уровня эффективности до этого, и сразу это явно не изменится. То есть то, что договорились хотя бы не ругаться друг с другом – это уже большое достижение", – отметил экс-депутат Госдумы.

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Пономарев описал, что лично он планирует делать для завершения войны в Украине и свержения режима Путина в РФ.

"Я готов отвечать за себя, и намерен и дальше укреплять тыловой кулак россиян, воюющих в составе ВСУ, и то движение сопротивления, которое существует внутри России. Думаю, что нужно делать всё возможное, чтобы оно росло в числе, умении, оснащении и, соответственно, к моменту, когда режим окончательно начнет шататься, превратилось в дееспособную силу", – отметил он.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной Думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

По его словам, другие оппозиционеры могут идти другим путем сопротивления – проводить конференции, ездить в Европарламент, писать статьи и тому подобное.

"Что будут делать другие оппозиционеры – я не знаю. Кто-то, возможно, будет проводить конференции, кто-то будет ездить в Европарламент, кто-то-писать статьи. Людей, которые в состоянии драться, там не очень много. На данный момент кто что может делать, пусть это и делает. Чтобы он боролся с властью, а не друг с другом", – подытожил Пономарев.

Смотрите видео, что экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал о подписанной в Берлине декларации между российскими оппозиционерами:

Война в Украине

Ранее российский оппозиционер Илья Пономарев отмечал, что после окончания войны страна-агрессор РФ должна будет выплатить Украине репарации за разрушения, причиненные в ходе вторжения. Он отметил, что к такому пониманию пришли участники форума российских демократических сил, состоявшегося недавно в Берлине.

Напомним, подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины впервые сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал". Это произошло во время ночной атаки 4 мая. Российскую гиперзвуковую ракету Кинжал удалось сбить благодаря американским комплексам ПВО Patriot.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о большой ошибке Киева в прошлом. Он отметил, что Украина в прошлом в обмен на газ из России отдавала Москве зенитно-ракетные комплексы, ракеты и другое вооружение. Киев совершил безумную ошибку, а страна-оккупант применяет, в том числе, и переданные ей когда-то средства в войне против украинского государства. Теперь нужно исправлять ситуацию.

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