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Комплексы С-300 в обмен на газ из России: Резников рассказал о большой ошибке Киева в прошлом

Андрей Ганчук
6 мая 2023, 10:52 обновлено 6 мая, 10:59
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Агрессор Россия наносит удары по Украине, применяя, в том числе, и те вооружения, которые Киев в свое время передал Москве, отметил Алексей Резников.
Резников, ПВО
Украина отдавала свои комплексы С-300 России в обмен на газ, это огромная ошибка - Резников / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Украина в прошлом в обмен на газ из России отдавала Москве зенитно-ракетные комплексы, ракеты и другое вооружение. Киев совершил безумную ошибку, а страна-оккупант применяет, в том числе, и переданные ей когда-то средства в войне против украинского государства. Теперь нужно исправлять ситуацию. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью проекту журналиста Дмитрий Комарова Год. За кадром он рассказал о том, что в прошлом Украина допустила большую ошибку, когда рассчитывалась за газ с Россией различным вооружением. Теперь украинскому государству нужно наращивать свое ПВО.

"Мы, в свое время, совершили безумную ошибку, как страна. Мы за российский газ рассчитывались комплексами С-300, ракетами и так далее", - сказал Резников.

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Также он добавил, что теперь страна-агрессор РФ применяет все эти средства против Украины в ходе войны.

Алексей Резников подчеркнул, что не готов оценить, была ли такая формула расчета за газ ошибкой или преступлением. Однако министр предположил, что Украина в то время не верила в нападение России.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление с целью освобождения своих территорий.

По словам главы государства, Киев намерен вернуть и Крым. Успех украинских войск зависит от военной поддержки Запада.

На днях в России прогремели взрывы, инциденты произошли в Брянской области, Краснодарском крае и под Санкт-Петербургом.

На Брянщине был атакован военный аэродром, на Тамани горела нефтебаза, а в Ленинградской области на крупнейшей военной базе, где ранее были боевые вертолеты, фиксировали возгорание.

В Кремле обвинили Украину в якобы попытке "ударить беспилотниками" по резиденции Путина. В Сети появились кадры, как неизвестный БПЛА наносит удар по Кремлю. Пропагандисты также уточнили, что кремлевского директора Путина на тот момент в здании не было.

Смотрите видео о том, как Мусиенко назвал сценарий оккупантов РФ по контрнаступлению ВСУ

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