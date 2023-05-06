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После войны РФ будет платить Украине репарации: Пономарев объяснил механизм

Алексей Тесля
6 мая 2023, 10:34 обновлено 6 мая, 10:34
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Условия репараций могут оформить в виде соответствующего законодательного акта.
Пономарев, Россия
Илья Пономарев рассказал о репарациях РФ Украине / Коллаж УНИАН, Главред

После окончания войны страна-агрессор РФ должна будет выплатить Украине репарации за разрушения, причиненные в ходе вторжения, заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, к такому пониманию пришли участники состоявшегося недавно в Берлине форума российских демократических сил.

"Но что удалось сделать впервые, так это утвердить в качестве общей позиции всех российских оппозиционеров. Это, я бы сказал, прорыв, так как до этого было сломано много копий. Единственный компромисс, на который мы пошли – замена слова "репарации" на "компенсации", но смысл от этого не изменился", — пояснил собеседник.

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Вместе с тем он считает, что четкий механизм репараций РФ Украине может быть оформлен в виде соответствующего законодательного акта.

"Еще раз скажу, что декларация – она и есть декларация, а рыхлая аморфная оппозиция – это рыхлая аморфная оппозиция, она не формулирует никакой конкретики. Ее формулирует съезд, который пишет законы. В законе написано конкретно – кто, когда, почему и так далее. Естественно, всего этого в декларации нет, но в документах съезда это написано по порядку", — добавил Пономарев.

Ранее народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил о том, что США, скорее всего, будут поддерживать Украину в стремлении добиться выплаты репараций от страны-агрессора России.

Как сообщал Главред, в конце апреля в Вашингтоне на Капитолийском холме был торжественно представлен двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".

Также в документе идет речь о выплате РФ репараций Украине; помощи мирового сообщества в восстановлении Украины; привлечении руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну.

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