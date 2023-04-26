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В Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ

Анна Ярославская
26 апреля 2023, 06:46 обновлено 26 апреля, 07:01
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Документ представлен на Капитолийском холме во время пресс-конференции, организованной Хельсинкской комиссией.
Проект резолюции о победе Украины
Проект резолюции о победе Украины представили в Вашингтоне / Фото facebook.com/oksana.markarova

В Вашингтоне на Капитолийском холме был торжественно представлен двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

Глава Хельсинской комиссии США конгрессмен Дж.Уилсон (Р), соглава комиссии С.Коэн (Д), соглава Конгрессового Украинского кокуса М.Каптур (Д) провели брифинг для прессы с участием третьего Президента Украины Виктор Ющенко.

В США представили резолюцию по Украине
В США представили резолюцию по Украине / Фото facebook.com/oksana.markarova

В документе отмечается, что Палата представителей США:

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  • подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила вторжение (РФ, – ред.) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года;
  • считает, что мир после победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.

Кроме того, в документе говорится о том, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:

  • выплату РФ репараций Украине;
  • помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;
  • привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну;
  • восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения.

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

Украина готовится к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе, и ожидает политического приглашения в Альянс. Наша страна сделала все для того, чтобы заявка в НАТО была одобрена. Об этом 20 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе будет обсуждаться возможность вступления Украины в Альянс. Наша страна может стать членом НАТО еще до окончания войны со страной-агрессором Россией, считает Данилов.

Член Атлантического совета, глава ОО Украина в НАТО Юрий Романюк считает: если закончится горячая фаза войны, Украина может стать членом НАТО в апреле 2024 года. Это может произойти на Вашингтонском саммите под председательством президента США Джозефа Байдена.

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