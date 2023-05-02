Яременко спрогнозировал, помогут ли США Украине добиться от РФ репараций

Как считает Богдан Яременко, инструментарий для репарационный вопросов власти США наверняка будут придумывать дальше.

https://glavred.info/world/yaremenko-sprognoziroval-pomogut-li-ssha-ukraine-dobitsya-ot-rf-reparaciy-10467187.html Ссылка скопирована

Богдан Яременко / коллаж фото УНИАН

США, скорее всего, будут поддерживать Украину в стремлении добиться выплаты репараций от страны-агрессора России.

Об этом в интервью Главреду сказал народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

"Даже когда мы говорим, что позиция США сейчас звучит не так, как нам хотелось бы полностью, но она трансформируется на протяжении лет, это не следствие внутриамериканских процессов, а работы украинской дипломатии, которая очень активно пытается менять, объяснять, убеждать. И в целом достаточно успешно на протяжении последних лет принимать те позиции, которые мы видим полезными для себя и победы. В конце концов, это большая победа Украины, что политика стран НАТО, ЕС, очень многих стран в мире звучит не как призыв к миру, а как гарантии своих взносов на победу Украины в той форме и количестве, которые будут для этого нужны. То есть это очень серьезное достижение именно украинской дипломатии", ‒ сказал он.

видео дня

Как считает Яременко, инструментарий для вышеуказанных вопросов власти США наверняка будут придумывать дальше.

"Наш подход, формулы мира Зеленского, сформулирован очень широко. Фактически мы говорим не просто о будущем мире, а о справедливом мире для Украины. То есть это разумный ход нашей дипломатии, что мы, с одной стороны, убедили поддерживать нас к победе, а с другой – показываем всем, что мир является нашей конечной целью. […]. Поэтому видение Украины очень широкое - восстановление справедливости в виде компенсации за те преступления и разрушения, которые нанесла незаконная российская агрессия и вторжение на территорию Украины. […] Поэтому здесь очень важно, что США тоже задают этот вопрос и соглашаются с тем, что это должно быть с одной стороны как принятие позиций Украины, а с другой это обязательство делать то, чтобы в конце Украине позволят компенсировать расходы на войну и потери от войны. А инструментарий для этого вопроса американцы будут придумывать дальше. Некоторые вещи понятны, а некоторые будут придумываться в дальнейшем. В конце концов, если какое-то серьезное государство выступает для того, чтобы компенсировать жертве агрессии, то это, конечно, делают за счет агрессора", ‒ сказал он.

В целом, считает Яременко, главным является тот факт, что Украина будет иметь при поддержке США некие перспективы получения репараций от страны-агрессора России.

"И такие фразы могут восприниматься как готовность давить на Россию, преследовать ее, забирать российские активы и использовать их для компенсации. Но все это - всеобщее декларирование намерения США поддержать Украину в решении этого вопроса. Инструментарий - уже вопрос к исполнительной ветви власти США, нежели к Конгрессу. Потому что Конгресс США лишь говорит, что это важный вопрос и США в нем будут поддерживать Украину. Для нас это важно, потому что это гарантия того, что мы не только выгоним врага с нашей территории, но и имеем определенные перспективы компенсировать какие-то убытки. Мы никогда не компенсируем потери людей, но другие материальные потери мы будем стараться компенсировать", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео интервью Богдана Яременко Главреду:

Поддержка Украины США:

Как сообщал Главред, в конце апреля в Вашингтоне на Капитолийском холме был торжественно представлен двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".

В документе отмечается, что Палата представителей США:

подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила вторжение (РФ, – Главред.) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года;

считает, что мир после победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.

Также в документе идет речь о выплате РФ репараций Украине; помощи мирового сообщества в восстановлении Украины; привлечении руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну.

Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и США.

Другие новости: