Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и США

Виталий Кулик считает, что опасная ситуация для Украины в плане противостояния США и Китая сложится, если в Белый дом вернется Дональд Трамп.

Могут ли договориться по Украине Китай и США: прогноз эксперта / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Единственная точка, в которой по поводу украино-российской войны могут сойтись США и Китай ‒ невозможность применения ядерного оружия. Об этом в интервью Главреду сказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Есть одна точка - ядерное нераспространение и невозможность применения ядерного оружия в военном конфликте. Если Россия пройдет этот предел, то интересы США, Китая и всех глобальных игроков (Индии, Бразилии и других) будут совпадать, поскольку это угроза глобального характера для всего человечества. Тогда Россия и сам Путин становится военным преступником, режим превращается в изгоя, поэтому интересы полностью объединяются, потому что с таким режимом надо заканчивать. Это также один из возможных сценариев - он почти невероятный, я оставляю на него одну тысячную процента. Но говорить о том, что в краткосрочной перспективе при сохранении нынешней динамики на украинских фронтах (и вообще при том, что будут сохранены какие-то элементы путинского режима и существующей территориальной целостности России) можно добиться взаимопонимания по украинскому вопросу между Западом и Китаем невозможно", ‒ сказал он.

Кулик считает, что максимально опасная ситуация для Украины в плане противостояния США и Китая сложится, если в Белый дом вернется Дональд Трамп.

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"Опять же, если в США произойдет смена руководства, и к власти придет Трамп, то это может создать окно возможностей, где интересы США и Китая могут на какой-то период времени пойти параллельным курсом. То есть они будут говорить нечто подобное в течение небольшого промежутка времени, после чего их интересы снова разойдутся или войдут в противоречие друг с другом. Трамп уже демонстрирует откровенно недружественную к Украине позицию, что он бы согласился на оккупацию территорий, отдал бы часть Украины России, через несколько дней прекратил бы войну. А прекратит он ее за счет прекращения поддержки Украины и предоставления нам военной помощи и фактического побуждения к капитуляции. Понятно, что для Украины это невыгодный путь, и, скорее всего, мы на это не согласимся. Нам это будет стоить очень дорого, а Соединенным Штатам это принесет политический кризис", ‒ подытожил он.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик - директор Центра исследований проблем гражданского общества

Угроза поставок Китаем оружия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии NBC ранее заявил, что Китай рассматривает возможность поставок летального оружия агрессору России. Москва и Пекин ведут соответствующие переговоры. Вооружения могут быть применены в войне РФ против Украины.

Президент Штатов Джо Байден отметил, что Китай вряд ли решится на серьезное военное усиление страны-оккупанта РФ.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - считает глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что Пекин ждут серьезные санкции, если китайское государство все же пойдет на поставки оружия Москве.

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил публичные заявления Блинкена и Байдена, согласно которым Пекин изучает возможность поставок России летальных вооружений. Китайские власти пока не приняли такого решения. По словам Бернса, лидер КНР Цзиньпин внимательно наблюдает за войной и уже успел "отрезветь".

"Мирный план" Китая: