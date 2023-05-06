УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Некоторые политики Запада призывают, чтобы Украина не освобождала Крым – представитель Зеленского

Алёна Воронина
6 мая 2023, 14:19 обновлено 6 мая, 15:05
191
Ряд западных политиков считает, что освобождение Крыма от оккупантов будет иметь негативные последствия как для жителей полуострова, так и для Украины в целом.
Тамила Ташева, Крым
Некоторые западные политики призывают Украину не освобождать Крым/ Главред, УНИАН

Несколько западных политиков боятся освобождения оккупированного россиянами Крыма и призывают Украину не делать этого. Они считают, якобы деоккупация полуострова может привести к ядерной войне.

Об этом заявила постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью PAP. При этом она подчеркнула, что речь идет о некоторых политиках, а не странах.

"Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", – рассказала Ташева.

видео дня

Она подчеркнула, что, по ее мнению, страна-агрессор Россия не применит тактическое ядерное оружие. Российский диктатор Владимир Путин понимает, что это его точка невозврата, и что таким шагом он может уничтожить всю систему, которую он преступно строил на оккупированных территориях.

Ташева напомнила, что украинские военные полгода назад освободили Херсон. Россия тогда никак на это не отреагировала, несмотря на то, что Москва ранее объявила якобы о "присоединении" этих территорий к РФ. По словам представителя Зеленского, поскольку в Кремле освобождение Херсона считали так называемым "нарушением территориальной целостности России", то, согласно ядерной доктрине Путина, должны были бы применить тактическое ядерное оружие, но не сделали этого.

Постоянная представительница президента Украины в АРК не стала раскрывать имени западных политиков, которые призвали наше государство не деоккупировать Крым.

При этом Ташева добавила, что нет точной даты, когда украинские военные могут освободить полуостров, но, по ее словам, "наверное, в ближайшее время".

Освобождение Крыма

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет освобождать оккупированный Крым способом, который посчитает необходимым. Полуостров принадлежит украинскому государству. Россияне, понимающие всю ситуацию, должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Заместитель начальника Главного управления разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что войска страны-агрессора России вывели большинство своих кораблей из захваченного Севастополя в Крыму в Новосибирск, который расположен на расстоянии нескольких сотен километров от полуострова. Причиной тому является страх уничтожения кораблей украинской армией.

Напомним, в оккупированном рф Крыму утром 6 мая прогремели сразу несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, они слышали сильный грохот. Кроме того, на месте взрывов наблюдался дым. При этом оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы на севере полуострова сработала ПВО.

Смотрите видео, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в интервью Главреду о том, как Россия будет пытаться удержать Крым и как долго оккупантам это будет удаваться:

Вас также может заинтересовать:

война в Украине вторжение России новости Крыма Тамила Ташева деоккупация Крыма
Реклама

Главное за день

Некоторые политики Запада призывают, чтобы Украина не освобождала Крым – представитель Зеленского

Некоторые политики Запада призывают, чтобы Украина не освобождала Крым – представитель Зеленского

14:19 Украина
"Укрепить россиян в составе ВСУ и сопротивление в РФ": Пономарев назвал пути свержения режима Путина

"Укрепить россиян в составе ВСУ и сопротивление в РФ": Пономарев назвал пути свержения режима Путина

11:59 Мир
Пехота ВСУ в ближайшее время поднимет флаг Украины над Донбассом и в Крыму – Сырский

Пехота ВСУ в ближайшее время поднимет флаг Украины над Донбассом и в Крыму – Сырский

11:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:15

В Великобритании короновали Чарльза III: все подробности

15:03

Вывод войск из Украины и ликвидация режима Путина: Пономарев раскрыл детали декларации оппозиции РФВидео

14:19

Некоторые политики Запада призывают, чтобы Украина не освобождала Крым – представитель ЗеленскогоВидео

14:15

Во время посадки помидор люди бросают в лунку горсть песка: урожай обеспечен

14:01

У Путина петляли с информацией об удару по Кремлю: Жданов объяснил ситуациюВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:01

Удивительный психологический тест: любимое время года раскроет тайны вашей личности

13:57

Бегство ЧВК Вагнера из Бахмута: Пригожин заявил о "передаче позиций" Кадырову

13:08

Ядерное разоружение России: Пономарев раскрыл планы оппозицииВидео

13:00

Бунт Пригожина может стать началом контрнаступления ВСУ — западные СМИ

Реклама
12:51

Загадка с подвохом: нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других

12:08

На Роллс-Ройсе и в черной шляпе: Пугачева приехала на похороны ЮдашкинаВидео

11:59

"Укрепить россиян в составе ВСУ и сопротивление в РФ": Пономарев назвал пути свержения режима ПутинаВидео

11:59

Удар дрона по Кремлю: Жданов выдвинул неожиданную версию

11:49

Пехота ВСУ в ближайшее время поднимет флаг Украины над Донбассом и в Крыму – СырскийВидео

11:43

Загадка для творческих личностей: как понять, какая нить ведет к банану за 7 секунд

11:02

Что нужно сделать 7 мая, чтобы весь год проблем с деньгами не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:52

Комплексы С-300 в обмен на газ из России: Резников рассказал о большой ошибке Киева в прошломВидео

10:34

После войны РФ будет платить Украине репарации: Пономарев объяснил механизмВидео

10:11

Евровидение-2023: букмекеры резко опустили Украину в рейтингеВидео

09:52

Patriot в деле: ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету РФ Кинжал

Реклама
09:40

"Вплоть до потери власти Путиным": Жданов рассказал, чем грозит Кремлю парад на Красной площадиВидео

09:00

Российские оппозиционеры договорились не мешать друг другу - Илья ПономаревЭксклюзив

08:59

Оккупантов в Мелитополе охватила паника: сжигают документы и обсуждают побег – мэрВидео

08:58

Сильный грохот и клубы дыма: в Крыму жалуются на "бавовну" и мощные взрывыВидео

08:20

Почему Пригожин торопится покинуть Бахмутмнение

08:12

Слив документов Пентагона: Путин "кинул" Пригожина, ЧВК Вагнер враждует с МО РФ – WP

07:56

Гороскоп на сегодня 6 мая 2023: Скорпионам - катастрофа с деньгами, Стрельцам - разлука с близкимиВидео

07:06

РФ отказалась от захвата Бахмута: бросает силы на подготовку к контрнаступлению ВСУ – ISW

06:20

Путинская Россия погружается в какой-то логистический кошмармнение

05:00

Не ракетный обстрел: оккупанты могут готовить серьезные провокации 9 мая - ГУР

04:20

Жданов рассказал, что означают заявления Пригожина о начале наступления ВСУВидео

03:30

Для чего полезно есть миндаль: "броня" от депрессии и "прочистка" мозга, но есть нюанс

03:00

Ганницкий признался, почему о пленном журналисте Дмитрии Хилюке в течение года не говорили публично

02:30

Жданов назвал фигуру из ближнего окружения Путина, которая способна устроить переворот в РоссииВидео

02:02

"Все любят молоденьких": переделанный Киркоров проболтался о новой пассииВидео

01:31

В РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется - Жданов

00:51

Что нужно сделать 6 мая, чтобы кошки счастье в дом принесли: приметы и что нельзя делатьВидео

00:30

"Он был шокирован": Резников рассказал, как из-за страха оккупантов генерал РФ попал в пленВидео

00:02

Как резать мясо на шашлык – вдоль или поперек волокон: эту ошибку совершают даже опытные повара

05 мая, пятница
23:30

"Цинично скрывали потери": Резников рассказал, как РФ отказалась забирать тела своих солдатВидео

Реклама
22:51

Сложнейшая оптическая иллюзия: только самые внимательные могут найти бутылку на изображении попугая

22:36

Гривна не укрепится: украинцам следует готовиться к долларовым колебаниям в маеВидео

22:11

Включены в розетку, но не работают: какие приборы "мотают" счетчик сильнее всего

21:24

После истерики Пригожина Кадыров заявил, что его боевики готовы стать "пушечным мясом" в БахмутеВидео

21:00

Подобное было на Херсонщине перед наступлением ВСУ: оккупанты начали бежать из Запорожской областиВидео

20:55

"Путина могут "слить": Жданов рассказал, как Россия ответит на пылающие башни в КремлеВидео

20:53

Неожиданно умерла 23-летняя финалистка "Мисс Вселенная"

19:26

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

19:22

Почему в СССР фанатели от хрусталя: на нем можно озолотиться и сегодня

19:20

Что стоит за угрозами Пригожина Шойгу и Герасимовумнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять