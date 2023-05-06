Некоторые политики Запада призывают, чтобы Украина не освобождала Крым – представитель Зеленского

Ряд западных политиков считает, что освобождение Крыма от оккупантов будет иметь негативные последствия как для жителей полуострова, так и для Украины в целом.

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Некоторые западные политики призывают Украину не освобождать Крым/ Главред, УНИАН

Несколько западных политиков боятся освобождения оккупированного россиянами Крыма и призывают Украину не делать этого. Они считают, якобы деоккупация полуострова может привести к ядерной войне.

Об этом заявила постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью PAP. При этом она подчеркнула, что речь идет о некоторых политиках, а не странах.

"Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", – рассказала Ташева.

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Она подчеркнула, что, по ее мнению, страна-агрессор Россия не применит тактическое ядерное оружие. Российский диктатор Владимир Путин понимает, что это его точка невозврата, и что таким шагом он может уничтожить всю систему, которую он преступно строил на оккупированных территориях.

Ташева напомнила, что украинские военные полгода назад освободили Херсон. Россия тогда никак на это не отреагировала, несмотря на то, что Москва ранее объявила якобы о "присоединении" этих территорий к РФ. По словам представителя Зеленского, поскольку в Кремле освобождение Херсона считали так называемым "нарушением территориальной целостности России", то, согласно ядерной доктрине Путина, должны были бы применить тактическое ядерное оружие, но не сделали этого.

Постоянная представительница президента Украины в АРК не стала раскрывать имени западных политиков, которые призвали наше государство не деоккупировать Крым.

При этом Ташева добавила, что нет точной даты, когда украинские военные могут освободить полуостров, но, по ее словам, "наверное, в ближайшее время".

Освобождение Крыма

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет освобождать оккупированный Крым способом, который посчитает необходимым. Полуостров принадлежит украинскому государству. Россияне, понимающие всю ситуацию, должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Заместитель начальника Главного управления разведки, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что войска страны-агрессора России вывели большинство своих кораблей из захваченного Севастополя в Крыму в Новосибирск, который расположен на расстоянии нескольких сотен километров от полуострова. Причиной тому является страх уничтожения кораблей украинской армией.

Напомним, в оккупированном рф Крыму утром 6 мая прогремели сразу несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, они слышали сильный грохот. Кроме того, на месте взрывов наблюдался дым. При этом оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы на севере полуострова сработала ПВО.

Смотрите видео, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в интервью Главреду о том, как Россия будет пытаться удержать Крым и как долго оккупантам это будет удаваться:

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