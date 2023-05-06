Ядерное разоружение России: Пономарев раскрыл планы оппозиции

Западные страны хотят, чтобы Россия оставалась ядерной державой, но выступала на стороне Запада в ситуации противостояния с Китаем, считает Илья Пономарев.

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Оппозиция России видит будущую страну без ядерного оружия - Пономарев / Коллаж Главред, УНИАН

Съезд российских оппозиционеров подписал совместную декларацию, в которой указано, что страна-агрессор Россия должна стать безъядерной державой. Однако на Западе, в контексте противостояния с Китаем, не все хотят ядерного разоружения РФ. Над вопросом разоружения нужно тщательно работать. Об этом заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что оппозиционеры РФ закрепили в своей декларации статус России как безъядерной державы. Однако на Западе не все готовы согласовать ядерное разоружение страны, поскольку не хотят в вопросе атомного оружия остаться наедине с растущим Китаем.

"Съезд закрепил будущее России как безъядерной державы и стремления к тому, чтобы весь мир превратился в безъядерную зону в том смысле, что ядерное оружие должно быть оружием всего человечества, а не одной конкретной державы. Как вы понимаете, вся система ядерного вооружения в мире – это часть договоренностей между несколькими державами, на которых держится вся международная система безопасности. Я считаю, что задача и наша как съезда, и в этом должна быть прямо заинтересована Украина и многие другие страны Европы – в проведении соответствующей международной дискуссии для формулирования позиции, если хотите группы "Рамштайн" о том, что должно произойти в качестве итогов. На данный момент западные политики боятся трогать эту тему и в неофициальных беседах мы слышим, что большинство американского политикума выступают, скорее, против этого, потому что считают, что это оставит их наедине с Китаем. Они бы, скорее, хотели бы, чтобы Россия была бы ядерной, но на стороне западного мира и тем самым бы поддержала баланс сил с растущим Китаем. Но, подчеркну, что вся эта система является анахронизмом, от нее надо избавляться, но это приведет к международной договоренности", - объяснил Пономарев.

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По его словам, на данный момент механизмы и сроки ядерного разоружения РФ не утверждены.

"На конституционном уровне съезд это записал, а дальше мы переходим к вопросу конкретных механизмов, планов, сроков, договоренностей и так далее. Их на данный момент никто не обсуждает, и мы не можем сделать этого в одностороннем порядке", - добавил политик.

На вопрос о том, что если у России останется ядерное оружие, угроза для Украины будет оставаться, он ответил, что нужно приложить усилие для решения вопроса с ядерным разоружением Москвы.

"Поэтому необходимо это обсуждать. Я сказал вам свою позицию на этот счет, но если ее никто обсуждать не будет и не будет вырабатывать этого механизма, то ничего не произойдет само собой. Этот вопрос сам собой не решится, он слишком серьезный и имеет глобальное значение", - подчеркнул Илья Пономарев.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что агрессор Россия не применит оружие после того как ВСУ зайдут в Крым. По его словам, такие заявления – лишь риторика российской пропаганды.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс сказала, что применение оккупантом Россией ядерного оружия из-за удара беспилотников по Кремлю является маловероятным сценарием.

"Это очень маловероятно, согласно нашей текущей оценке", - подчеркнула Хейнс.

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