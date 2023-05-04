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РФ приписала Америке атаку на Кремль: в разведке США уверены, что Путин не применит ядерное оружие

Алина Дембицкая
4 мая 2023, 19:57 обновлено 4 мая, 20:04
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Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы действовала по приказу США во время атаки неизвестного беспилотника.
Ядерное оружие, Владимир Путин, флаг США
В разведке США уверены, что Путин не применит ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, сайт Кремля

В стране-агрессоре России заявили, что США якобы стоят за атакой беспилотников на Кремль, которая, как утверждают в Москве, имела целью убить российского диктатора Владимира Путина.

Как пишет Reuters, рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы действовала по приказу США во время атаки неизвестного беспилотника. В то же время представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Песков "просто лжет" и сказал, что Соединенные Штаты не поощряли и не позволяли Украине наносить удары за пределами своих границ. Он добавил, что до сих пор неясно, что произошло в Кремле.

Впрочем, в стране-агрессоре России вновь разразились ядерными угрозами. Министерство иностранных дел РФ заявило, что атака беспилотника "не должна остаться без ответа". Однако в американской разведке уверены, что государство-террорист вряд ли применит ядерное оружие против Украины.

видео дня

"Это очень маловероятно, согласно нашей текущей оценке", - заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, пишет The Jerusalem Post.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и на российского диктатора Владимира Путина. Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свою территорию, свои села и города. При этом нашему государству не хватает оружия даже для этих нужд.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

После атаки беспилотников на Киев российские СМИ заявили, что якобы по Киеву Россия может нанести ядерный удар. "На авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М, в ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве. Источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум два "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", - пишет Гулагу.нет.

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