Атака на Кремль: во время взрыва на крыше резиденции Путина заметили двух 'карлсонов'

В соцсетях этих двух странных людей называют сотрудниками "кремлевской ПВО".

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В момент взрыва беспилотника над куполом Кремля рядом были люди / скриишот из видео

Во время атаки неизвестного беспилотника на московский Кремль заметили двух человек. Они почему-то забирались на купол Сенатского дворца, над которым развевается российский флаг. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как в какой-то момент на крыше рабочей резиденции российского диктатора Владимира Путина оказались двое "карлсонов". Когда они заметили беспилотник, то пригнулись. Однако после взрыва они и впредь оставались на куполе.

В соцсетях этих двух странных людей называют сотрудниками "кремлевской ПВО". Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на "очевидцев" утверждает, что на крышах в районе Кремля "дежурят люди с оружием для уничтожения дронов".

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В то же время российское агентство пишет, что на Красной площади работает система, ограничивающая возможность полета дронов, в районе Кремля глушат сигнал GPS, а в центре Москвы установлен ЗРПК Панцирь-С1.

Смотрите видео инцидента в нашем телеграм-канале:

В момент взрыва беспилотника над куполом Кремля рядом были люди / скриншот

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что на Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Также он добавил, что удар по Кремлю, в отличие от террористических атак агрессора России на украинские города, нельзя назвать терактом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

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