В России отменили все парады, Кремль начал играть в поражение – политолог

Уже 9 мая россияне поймут, что они на войне, и события происходят не так, им их преподносят власти страны-агрессора России, считает политолог Марат Гельман.

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Россия готовит свое население к поражению - Гельман / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Официальная Москва уже отменила все парады 9 мая в России, информацию лишь не объявили публично. Именно в этот день россияне поймут, что они на войне. Кремль уже работает над тем, чтобы смягчить восприятие поражения среди населения. Об этом заявил российский политолог Марат Гельман.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что все парады к 9 мая на территории страны-оккупанта РФ уже отменили, однако об этом пока не говорят публично. Отмена связана с боязнью партизан.

"Они могли провести парад во Владивостоке – вдали от военных действий. Но у них нет танков, которые могли бы привлечь к этим мероприятиям. Все свои танки они собрали на границе с Украиной", - предположил эксперт.

видео дня

Как полагает Гельман, 9 мая станет именно тем днем, когда россияне поймут – они на войне.

Комментируя информацию о том, что Кремль дал команду своей пропаганде больше не высказываться пренебрежительно о ВСУ, а говорить об украинских войсках как о мощной армии, которая обеспечена Западом, он сказал, что Москва де-факто начала "играть в поражение".

"Делается это для того, чтобы помягче признать поражение. Кремль начал играть в поражение", - убежден Гельман.

Также Марат Гельмен подчеркнул, что есть ощущение, согласно которому российские власти готовят свое население к невозможности победы.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление с целью освобождения своих территорий. По его словам, ВСУ намерены освободить и захваченный Крым. Успех украинских войск зависит от военной поддержки со стороны Запада.

В России 3 мая произошли взрыва в Брянской области, Краснодарском крае и под Санкт-Петербургом. На Брянщине атакован военный аэродром, на Тамани возле Крымского моста загорелась нефтебаза, а в Ленинградской области произошел пожар на крупнейшей военной базе, где ранее были вертолеты.

Позже в Кремле обвинили Украину в попытке нанести удар по резиденции Владимира Путина и покушении на главу страны-агрессора России. В Сети появились видео удара по Кремлю беспилотниками. Пропагандисты РФ написали, что Путин не пострадал.

Смотрите видео, как неизвестный беспилотник ударил по Кремлю

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