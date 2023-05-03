Парад на 9 мая будет: в Кремле Песков сделал хорошую мину при плохой игре после атаки дронов

Путинский глашатай Дмитрий Песков попытался убедить общественность, что его босс-диктатор работает в прежнем режиме и не будет менять свой график.

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Дмитрий Песков и атака на Кремль / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Ночная атака беспилотников по Кремлю в самом сердце Москвы – столицы страны-агрессора, России – вызвала в российском руководстве в достаточной степени нервическую реакцию. В пресс-службе русского диктатора Путина инцидент старались комментировать инцидент весьма скупо – не став, к примеру, называть тип дронов.

Кремлевское коммюнике изобилует общими фразами типа – военными и сотрудниками спецслужб были предприняты "своевременные действия с применением систем радиолокационной борьбы" и вывели аппараты из строя. Якобы в результате инцидента никто не пострадал, а зданию Кремля не был причинен ущерб.

Далее, началось очередное раздувания пропагандистского шабаша. Мол, Москва расценивает атаку как "спланированную террористическую акцию и покушение" на русского диктатора Путина. И он якобы ничуть не пострадал.

видео дня

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", — быстро перешли к угрозам в Кремле.

Также сообщается, что, мол, Путин работает в прежнем режиме и не будет менять свой график.

Позднее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что отменять из-за инцидента парад на Красной площади 9 мая пока не планируется.

Буквально за несколько десятков минут до того, как в Кремле признали атаку дронами, московский градоначальник Сергей Собянин объявил о том, что в Москве введен запрет на запуск дронов.

Смотрите видео с ночной атакой дронов по Кремлю:

Атака дронами по Кремлю

Сообщается, что в Москве примерно в 03.00 в среду, 3 мая, прозвучали мощные взрывы прямо в районе Кремля. После них небо над центром города заволокло дымом. А подсветка самого Кремля и набережной Москва-реки была выключена.

Немногим позднее несколько видео инцидента были опубликованы в Сети.

Факт атаки в Кремле признали только во второй половине дня 3 мая.

По данным диктаторского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путина не было в Кремле в момент "атаки".

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