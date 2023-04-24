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Россия не применит ядерное оружие, когда ВСУ зайдут в Крым - Буданов

Сергей Кущ
24 апреля 2023, 12:58 обновлено 24 апреля, 12:58
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Глава украинской разведки подчеркнул, что риторика о применении ядерного оружия - выдумки российской пропаганды.
Кирилл Буданов, Владимир Путин
Кирилл Буданов, Владимир Путин / скриншот YouTube

Россия не прибегнет к использованию ядерного оружия, когда ВСУ зайдут во временно оккупированный Крымский полуостров, уверен глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На вопрос в интервью РБК-Украина, не будет ли ядерного удара в случае, если ВСУ зайдут в Крым, Буданов ответил: "Не будет".

Буданов подчеркнул, что риторика о применении ядерного оружия - выдумки российской пропаганды.

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"Болезненно это признавать, но надо сказать: их пропагандистская машина во время потери Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было самое большое достижение так называемой "специальной военной операции" - просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это в принципе еще и хорошая вещь была для них", - отметил Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Глава ГУР подчеркнул, что модели по тому, как высвечивать новости во время событий в Крыму уже есть - они Украине прекрасно известны, а сработают они на их же общество.

"И здесь будет вынужденный шаг и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как образец, это реально образец. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может", - подытожил Буданов.

Россия угрожает размещением ядерного оружия в Беларуси

Директор РФ Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому агрессор Москва собралась разместить на территории республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружения в РБ появятся, дескать, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды России в Беларуси будут находиться под контролем Москвы.

В КНР выступили против передачи ядерного оружия от одних государств другим. В Пекине заявили, что придерживаются позиции, согласно которой конфликты нужно разрешать дипломатическим путем. Нельзя допустить рисков развязывания ядерной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай, вероятно, не допустит размещения российского ядерного оружия в Беларуси. По словам чиновника, риторика Путина – шантаж западного мира. Москва пытается организовать переговоры по завершению войны против Украины в рамках своих условий.

Смотрите видео, о чем договорились на встрече G7 по ядерному оружию:

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