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Резников – о ядерных угрозах РФ: Путин блефует, Китай и Индия сделали Кремлю предупреждение

Андрей Ганчук
17 апреля 2023, 07:30 обновлено 17 апреля, 07:30
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Ядерную риторику Путина некоторые страны воспринимают крайне серьезно, что мешает передать Украине нужное для победы оружие, сказал Алексей Резников.
Путин, Резников
Угрозы Путина применить ядерное оружие - блеф, но она влияет на позицию некоторых стран Запада - Резников / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Ядерные угрозы страны-агрессора России являются скорее блефом, чем реальной готовностью применить такое оружие. Последнее техническое испытание ядерного оружия было проведено россиянами в Казахстане в 1998 году, и никто не знает, в каком оно сейчас состоянии. Применение ядерного оружия – последняя красная линия. Китай и Индия уже направили Кремлю четкое предупреждение о неприемлемости его задействования. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью испанскому изданию La Razon он рассказал о том, что Путин блефует, когда говорит о ядерном оружии, однако ряд государств воспринимают его риторику в качестве серьезной угрозы. Это мешает им передать Киеву "все, что нужно для победы".

По мнению министра, подобные опасения западному миру по поводу России внушила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в 2008 году отговорила Европу от интеграции Украины и Грузии в НАТО, после чего Москва лишь усилила свою агрессивную внешнюю политику.

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"Это стало реальностью в 2008 году, во время саммита НАТО в Бухаресте. Была вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами. Американцы были за это, как и большинство европейцев. Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных. Затем последовало вторжение и оккупация некоторых районов Грузии. Потом были отравления в Солсбери, взрывы в Чехии и Болгарии, оккупация Крыма в 2014 году, Луганска и Донецка... Опять та же доктрина: не провоцируй Россию", - считает Резников.

Глава Минобороны акцентировал внимание на том, что последнее испытание ядерного оружия РФ было в 1998 году и никто не знает, в каком состоянии находится арсенал. К тому же Китай и Индия четко предупредили Россию о неприемлемости применения такого оружия.

"С технической точки зрения последнее испытание ядерного оружия было проведено в Казахстане в 1998 году. Повторяю: 1998 год. В каком состоянии находится этот атомный арсенал? Китай и Индия уже направили Кремлю четкое предупреждение против применения ядерного оружия. Это последняя красная линия в мире. И где бы они их использовали? Море, горы, города, первая линия?" – подчеркнул Алексей Резников.

Россия угрожает разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

Глава Кремля Владимир Путин 25 марта заявил, что агрессор Москва намерена разместить на территории республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружения там появятся, мол, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды останутся под контролем Москвы.

В Китае выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим. В Пекине сказали, что придерживаются позиции, предусматривающей разрешение конфликтов дипломатическим путем, и призвали не допустить рисков развязывания ядерной войны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Китай, вероятно, не допустит появления российского ядерного оружия в Беларуси. По мнению Данилова, риторика Путина направлена на шантаж Запада. Москва пытается организовать переговоры по завершению войны против Украины на своих условиях.

Война России против Украины:

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